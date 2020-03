von Andrea Böhringer

Bei der Hauptversammlung der Country-& Line Dance-Friends in der Klosterschür in Ofteringen durfte Vorsitzender Herbert Wanka 49 Mitglieder und Bürgermeister Georg Eble begrüßen. Der Verein zählt mit 149 Mitglieder zu einem der größten Line Dance-Vereinen in Deutschland.

Von sechs Black Coffees (Übungsnachmittage), Nikolausmarkt und dem leider verregneten Familiensonntag berichtete die stellvertretende Vorsitzende Barbara Gäng. Auch wurde das Deutsche Tanzsportabzeichen (DTSA) zum dritten Mal durchgeführt, diesmal mit 75 Tänzern. Der Tanzboden wurde erweitert und die Technik auf den neuesten Stand gebracht. Das Vereinsheim ist nach wie vor ein Minusgeschäft. „Die monatlichen Mehrkosten von rund 200 Euro können durch die Veranstaltungen aber gut aufgefangen werden“, Barbara Gäng. Außerdem wurden eine große Überdachung für die Terrasse angeschafft und die Jukebox erweitert.

Gudrun Schendel (Teacherin) zeigte auf, dass Line Dance immer noch sehr beliebt ist. Insgesamt 171 Tänzer nahmen 2019 an den Kursen teil. Sie berichtete außerdem von den großen Erfolgen der Showtanzgruppe „Burning Eagles“.

Über den rückläufigen Kassenstand informierte Maegi Rüeger. Grund hierfür ist der verregnete Familiensonntag in Wutöschingen. Jürgen Schwuchow (Kassenprüfer) bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung und Georg Ebli übernahm die Entlastung des Vorstandes und die anschließenden Wahlen. In ihren Ämtern einstimmig bestätigt wurden Barbara Gäng (stellvertretende Vorsitzende) und die Beisitzer Christian Kübler, Gertrud Geiss und Veronika Mannino.

Ausblick

Es werden wieder sechs Black Coffees durchgeführt, der Verein nimmt außerdem am Familiensonntag und dem Weihnachtsmarkt teil. Es wird in diesem Jahr kein DTSA stattfinden, stattdessen ist geplant, auch mal die Vereine zu besuchen, die regelmäßig an die Black Coffees kommen. Außerdem gibt es wieder den Grillabend und Videoabende. Darüber hinaus soll ein eigenes Zelt mit sechs auf zwölf Meter angeschafft werden. Je nach Ausführung belaufen sich die Kosten hier auf knapp 1000 Euro. Diese Investition wurde von den Mitgliedern bejaht.

Der Vorstand schlug vor, alle sieben Vorstandsmitglieder sowie die drei Teacher zu Ersthelfern auszubilden und die Kosten hierfür vom Verein zu tragen. So ist sichergestellt, dass an jedem Kurs und jeder Veranstaltung mindestens ein Ersthelfer anwesend ist. Mitglieder, die Interesse an diesem Kurs haben, können sich ebenfalls anmelden und werden vom Verein bezuschusst. Herbert Wanka bedankte sich insbesondere bei Karl-Heinz Kapferer (Logistik), Veronika Schlegel und Karin Block (Vereinsheim) und Alex Rebehn, der sich um die unzähligen Gema-Formulare für die Kurs-CDs kümmert sowie an das Deko-Team Nicole Stoll und Margit Sträßler, die leider ihre Posten abgeben.