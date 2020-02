von Sandra Holzwarth

In Wutöschingens Neubaugebiet „Mausäckern-Unter den Langwiesen II“, Wutöschingen, sind entlang der Kreisstraße drei Grundstücke für eine Mehrfamilienhausbebauung vorgesehen. Damit sich die drei Häuser gut in die Umgebung einfügen, wurden im Bebauungsplan bereits Vorgaben für die Realisierung berücksichtigt. So sind für die Häuser jeweils maximal drei Geschosse mit höchstens zehn Wohnungen zulässig, wobei das dritte Geschoss als zurückspringendes Attika-Geschoss mit Flachdach vorgeschrieben wird.

Grundstückspreis beträgt 175 Euro

Pro Wohnungen müssen zwei Stellplätze in einer Tiefgarage untergebracht werden, lediglich Besucherparkplätze sollen oberirdisch entstehen. Der Grundstückspreis für die 1.514, 1.512 und 1.461 Quadratmeter großen Grundstücke beträgt 175 Euro. „Wünschenswert wäre, wenn ein Investor oder Investorengruppe die Realisierung aller drei Objekte übernehmen würde, damit könnte eine gemeinsam genutzte Tiefgarage erbaut und ein einheitliches äußeres Erscheinungsbild für alle Gebäude geschaffen werden“, erklärte der Bürgermeister.

Vorgaben in einem Leitfaden zusammengefasst

Die Chancen dafür stehen gut, denn der Gemeinde liegen bereits mehrere Bewerbungen vor, darunter auch Investoren, die alle drei Häuser bauen möchten. Als Entscheidungsgrundlage für die Vergabe durch den Gemeinderat müssen die Bewerber ein Konzept für die Erbauung erstellen.Die Vorgaben wurden unter Beteiligung des Planungsbüros Ernst Kaiser aus Tiengen und Architekt Harald Jäger aus Lauchringen in einem Leitfaden zusammengefasst. „Dieser Leitfaden soll an interessierte Investoren weitergegeben werden, um zu klären, inwieweit sie bereit sind die Vorgaben bei der Realisierung umzusetzen“, erklärte Bürgermeister Eble. Der Gemeinderat gab grünes Licht und stimmte der Verabschiedung des Leitfadens „Zur Nutzung und Gestaltung für den Geschosswohnungsbau Neubaugebiet Mausäckern-Unter den Langwiesen II“ mit einer Enthaltung zu.