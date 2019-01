Horheim vor 1 Stunde

Lastwagenfahrer muss bei Horheim einem überholenden Auto ausweichen und landet im Straßengraben

Nach einem dunklen Opel Kombi sucht die Polizei im Zusammenhang mit einem Lkw-Unfall, der sich am Dienstagmorgen auf der B 314 beim Eichwald-Parkplatz in der Nähe von Horheim ereignet hat. Dabei ist Blechschaden in Höhe von mindestens 7000 Euro entstanden.