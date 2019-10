von Yvonne Würth

Die Theaterabteilung des Radsportvereins Ofteringen probt bereits seit Mitte August für eine besondere Premiere. Denn an den Wochenenden 16./17. sowie 23./24. November führen die Laienschauspieler zum 20. Mal einen Dreiakter auf. Diesmal wird die Komödie „Dreistes Stück im Greisenglück“ geboten.

Möglich ist diese Leistung in dem 337-Seelen-Dorf Ofteringen (Die Gesamtgemeinde Wutöschingen hat 6889 Einwohner, Stand vom Juli 2019) wohl nur durch den besonderen Zusammenhalt der Dorfbewohner. Trotz der niedrigen Einwohnerzahl und der hohen Pendlerrate, die bereits während des Studiums beginnt, halten die Ofteringer zusammen und führen ihre vier Theaterabende regelmäßig mit „eigenen“ Leuten auf.

Die Handlung

Die Komödie „Dreistes Stück im Greisenglück“ von Bernd Gombold hat wieder genügend Potenzial für gute und kurzweilige Unterhaltung: Im Seniorenheim Greisenglück führt die Schwester Oberin ein strenges Regiment, unter dem die Heimbewohner zu leiden haben. Mit teils drastischen Strafmaßnahmen versucht sie, die Senioren einzuschüchtern.

Opa Müllerschön, sein verwirrter Zimmernachbar Paul und die schwerhörige Oma Irma wollen einfach nicht kuschen. Lediglich Maria, die quirlige italienische Putzfrau und gute Seele des Hauses, hilft den Heimbewohnern wo sie nur kann. Probleme hat Opa Müllerschön auch mit seinem krankhaft geizigen Sohn und dessen Frau Berta.

Einzig in seiner Enkeltochter Karin hat Opa Müllerschön eine Verbündete. Was passiert, als Enkelin Karin Hilfe sucht und der jüngere Sohn Josef auftaucht, sorgt erst für Verwicklungen und zum guten Schluss auch für ein gelungenes Ende, was hier allerdings nicht verraten werden darf.

Die Besetzung

Regie führt, seit Jahren bewährt, Peter Sprunk zusammen mit Marlies Rebmann. Um die Maske kümmert sich Gerlinde Linke, die drei Souffleusen Lydia Intlekofer, Daniela Bröcheler und Gabi Strunze helfen über Textunsicherheiten hinweg.

Zu den aufeinander eingespielten Schauspielern gehören Paul Güntert, Klaus Müller, Carina Blattert, Anja Spitz, Johannes Bröcheler, Ronny Steinicke, Ursula Bächle, Angelika Maric, Alois Hoffmann, Lore Silbereis und Nina Nüssle.

Die Termine

Die Aufführungen finden an folgenden vier Terminen statt: Samstag, 16. November um 20 Uhr, Einlass und Essensausgabe ab 18.30 Uhr; Sonntag, 17. November um 18 Uhr, Einlass und Essensausgabe ab 17 Uhr; Samstag, 23. November um 20 Uhr, Einlass und Essensausgabe ab 18.30 Uhr sowie Sonntag, 24.November um 14.30 Uhr, Einlass und Kuchenausgabe ab 13.30 Uhr.