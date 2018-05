Wutöschingen Lagerfeuerromantik im Purpur: Morgan Davis überzeugt im Horheimer Kulturtreff

Der aus Kanada stammende Sänger Morgan Davis überzeugte am Pfingstsonntag bei Blues-Café im Horheimer Kulturtreff Purpur. Mit seiner 46 Jahre alten roten Gitarre sowie seiner selbstgefertigten Gitarre aus einer alten Zigarrenbox entführte er die Gäste in die Südstaatenwelt der 20er Jahre.

Zum gemütlichen Blues-Café am Pfingstsonntag trafen sich überdurchschnittlich viele Besucher im Kulturlokal Purpur Horheim. Anita und Thomas Althaus hatten den preisgekrönten kanadischen Musiker Morgan Davis eingeladen. Dieser bezauberte von den ersten Tönen an sowohl mit seiner klaren Stimme als auch mit seiner Authentizität. Mitgebracht hatte er neben seiner Elektrogitarre auch seine 46 Jahre alte rote Gitarre, die er als Slide Gitarre nutzt sowie seine selbstgefertigte Gitarre aus einer alten Zigarrenbox.

Bereits das erste Lied „für die Raucher“ erzielte viele Lacher und großen Applaus: „Last night I gave up smoking and now I give up you“. Das Stück „Candy Man“ handelte von der Versuchung. Wohl bereits an den Lagerfeuern des amerikanischen Bürgerkriegs wurde über den Spieler „Snagger-Lee“ gesungen, der nicht nur verrückt, sondern auch überaus gewalttätig war. Gemütlich wurde es wieder mit dem „Fishing Blues.“

Von Robert Johnson aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts stammte „All by myself“. In der Pause konnten die Besucher Kaffee und Kuchen genießen, ein Schwätzchen mit dem Sänger halten oder die laufende Ausstellung des amerikanischen Malers John Maddox bewundern.

Im zweiten Konzertteil spielte Morgan Davis das erste Lied, das Muddy Waters je aufgenommen hatte und das dieser ihm persönlich beigebracht hatte. Auch „The Walking Blues“ von Robert Johnson durfte nicht fehlen. Nach einigen weiteren Titeln schloss der Künstler den Nachmittag mit einem weiteren Hit von Muddy Waters, bevor sich der Sammel-Hut füllte.

"Wir haben unsere Mutmacher"

Anita Althaus ist Leiterin des PurPur in Horheim. Im Kurzinterview berichtet sie über das Angebot und was den Kulturtreff so besonders macht.

Frau Althaus, das Kulturlokal Purpur ist noch immer ein Geheimtipp. Dennoch spielen regelmäßig die tollsten Musiker. Wie schaffen Sie das?

Wir haben unsere Mutmacher, also Menschen, die uns zur Seite stehen und uns das Bewusstsein geben, dass wir unsere Sache gut machen. Die Musiker machen unter sich gegenseitig Werbung für das PurPur. Gute Musiker lieben es, Musik zu machen, und es macht ihnen Freude, dass es hier ein harmonischer Ort ist.

Wie können Sie sich finanziell über Wasser halten, bekommen Sie Fördergelder?

Nein, öffentliche Zuschüsse bekommen wir nicht. Die Musiker arrangieren sich, sie sind bei den Gagen entgegenkommend, wir haben verschiedene neue Ideen und andere Konditionen.

2019 feiern Sie bereits das zehnjährige Bestehen des Kulturlokals PurPur, gibt es da besondere Vorhaben?

Zum Beispiel wird der 14-jährige Fotograf Felix Köhler aus Waldshut einen Jahreskalender für uns erstellen, der zugunsten des Projekts „Schule für Mädchen“ in Pakistan ist. Am Samstag, 26. Mai, gibt es ein Poetry Jam, und am 9. Juni kommt der Blues-Musiker Matt Woosey mit Band.

Fragen: Yvonne Würth