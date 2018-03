vor 15 Stunden SK Wutöschingen Ladendieb in Wutöschingen auf frischer Tag ertappt

Die Polizei nahm am Mittwoch in einem Laden in Wutöschingen einen 42 Jahre alten Mann fest. Laut Polizeibericht hatte er Taschen voller nicht bezahlter Hygieneartikel im Wert von 700 Euro bei sich. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wird am Donnerstag über seine Haft entschieden.