Der SV Eggingen hat Grund zum Feiern: Nach mehr als 3500 Stunden Eigeninitiative kann am kommenden Freitag und Samstag, 27./28. September, der neue Kunstrasenplatz eingeweiht werden.

Mit Sektempfang, Fassbier und Feierabendvesper startet der „Anpfiff“ am Freitag ab 18 Uhr. Bürgermeister Karlheinz Gantert hält die Einweihungsrede, der Vorsitzende Manuel Streuff gibt einen Rückblick über die Vereinsgeschichte.

Für Musik beim Gaudihock sorgt der Musikverein Eggingen. Am Samstag starten dann die Spiele „Kreisliga Pur“ voll durch mit dem F-Jugendturnier ab 10.30 Uhr, der D-Jugend gegen den SV Eintracht Wihl um 14 Uhr, der A-Jugend gegen den FC Dachsberg um 15.45 Uhr, der ersten Mannschaft gegen die SG Bettmaringen-Mauchen um 18 Uhr und der Alten Herren gegen die SG Wutöschingen-Horheim um 20 Uhr. Anschließend wird die „After-Match-Party“ groß gefeiert.

„Der Sportverein Eggingen leistete im vergangenen Jahr durch den Einsatz von über 3500 Stunden Eigenleistung beim Bau des Kunstrasenplatzes einen Kraftakt.“ Der Vorsitzende Manuel Streuff und sein Team bedanken sich bei allen Unterstützern, Sponsoren, Mitgliedern und Anhängern: „Wir freuen uns auf ein stimmungsvolles Wochenende. Sei dabei, wir würden uns sehr über Dein Kommen freuen, um uns auch persönlich bei Dir als Zukunftsgestalter zu bedanken.“

Vorausschauend hatte der Verein kein Gummi-Granulat, sondern Naturkork als Füllmaterial in den neuen Kunstrasenplatz eingebaut.

„Deshalb freut sich die Gemeindeverwaltung Eggingen, dass der Kunstrasenplatz nicht von der neuen EU-Richtlinie zur Vermeidung von Mikroplastik und damit von Stilllegung oder Sanierung betroffen ist“, teilte Bürgermeister Karlheinz Gantert bereits Ende Juli über das Amtsblatt der Gemeinde mit, als der mediale Aufschrei die Bürger verunsichert hatte und beruhigte damit die Gemüter.

Beim Kunstrasen-Projekt war 2018 davon ausgegangen worden, dass die Gemeinde finanzielle Mittel bereit stellt und sich der SVE mit Sponsoren-Geldern und Arbeitsleistungen einbringt. Insgesamt konnten 15.000 Euro in den Gemeindehaushalt zurückbezahlt und über 3500 Arbeitsstunden geleistet werden. „Der Sportverein ist Bürgermeister Karlheinz Gantert und dem Gemeinderat für das Vertrauen und die Möglichkeit sehr dankbar und freut sich in jedem Training und Spiel über die tollen Platzverhältnisse“, betonte der Vorsitzende Manuel Streuff.

< Aus der Vereinsgeschicht:

Der SV Eggingen ist einer der jungen Vereine im Fußballbezirk Hochrhein. Im Mai 1975 war die Gründungsversammlung, an der 35 Personen teilnahmen. Das Gremium schlug Karl-Heinz Amann zum Vorsitzenden vor. Der erhielt dann einstimmig das Votum. Karl-Heinz Amann war mit 24 Jahren damals der jüngste Vorsitzende am Hochrhein (früher: Oberrhein).

Als großes Glück bezeichnet der SV Eggingen, dass die Gemeinde in Paul Hauser einen Bürgermeister hatte, der es schon nach sechs Jahren – also 1982 – nach der Vereinsgründung fertiggebracht habe, den Gemeinderat zu überzeugen, ein neues modernes Sportzentrum zu bauen: Die Gemeinde bezahlte, die SV-Familie baute. Nach dreijähriger Bauzeit, im Juni 1984, wurde die Anlage eingeweiht.

Amann kandidierte 1990 nach 15-jähriger Amtszeit nicht mehr als Vorsitzender. Zum Nachfolger wurde Herbert Streuff gewählt, der den Verein die nächsten Jahre führte.

In den folgenden Jahren setzte der SV Eggingen zum sportlichen Höhenflug an. Die erste Mannschaft spielte einige Jahre in der Bezirksliga Hochrhein eine sehr wichtige Rolle. Gekrönt wurde diese Zeit durch die Landesliga Aufstiegsspiele gegen den FV Köndringen. Ein Erlebnis, das vielen Eggingern heute noch gut in Erinnerung ist.

2011 wurde das Dach des Vereinsheims in Eigenarbeit erneuert. Ein Großteil der Arbeitsstunden wurde wieder durch die Vereinsmitglieder erbracht.

In der Hauptversammlung im März 2013 wurde der Vorstand komplett neu formiert und strukturiert. Der Verein installierte einen geschäftsführenden Vorstand mit vier gleichberechtigten Vorstandsvorsitzenden: Frank Vogelbacher (Vorsitzender Öffentlichkeitsarbeit), Jens Marzian (Vorsitzender Sport), Karl-Heinz Amann (Vorsitzender Infrastruktur), Dirk Bölle (Vorsitzender Finanzen). Im Jahr 2017 wurde die Ausrichtung der Vorstandschaft erneut auf den Prüfstand gestellt und an aktuelle Herausforderungen angepasst. Dabei wurde das bisherige Vorstandsressort „Infrastruktur“ durch das Ressort „Vereinsentwicklung“ ersetzt. Nicht nur der Name des Postens änderte sich, auch die Personen dahinter. Neu gewählt wurde Manuel Streuff. Der scheidende Vorsitzende Karl-Heinz Amann wurde in der Hauptversammlung am 31.03.2017 unter langanhaltendem Applaus zum Ehrenvorsitzenden des SV Eggingen ernannt.