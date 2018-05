Wutöschingen Konzert des Musikvereins Liederkranz Wutöschingen kommt gut an

Das Konzert des Musikvereins Liederkranz Wutöschingen trifft den Geschmack des Publikums in der Alemannenhalle. Für eine Überraschung sorgt die Opernsängerin Michelle Sitko. Sie singt zwei Arien.

Mit Frühlingsblumen, wie sie die Natur erblühen lässt, war die Alemannenhalle beim Konzert des Musikvereins Liederkranz hübsch geschmückt. Passend zum Motto „Freunde der Berge“ erschien die Sängerschar in zünftigem Outfit mit Lederhose und Trachtenhut. Auch einige Gäste folgten der Aufforderung und waren in Trachtenkleidung gekommen. Mit dem Lied „Herrliche Berge“ wurde das Konzert stimmungsvoll eröffnet, sogar die Bühne hatten die Gesangsfreunde mit allerhand Utensilien aus der Bergwelt geschmückt.

Das Stimmvolumen der Wutöschinger Sängerschar war auf wundersame Weise gewachsen, sechs Neumitglieder konnte der Vereinsvorsitzende Konrad Schlegel voll Stolz erwähnen, aber auch die Unterstützung aus der Nachbarschaft Ofteringen mit Sängern des Männergesangvereins Frohsinn und des Männergesangvereins aus Geißlingen sowie aus Waldshut hob die gesangliche Ausdrucksstärke. Dirigent Bruno de Conto hatte die Fähigkeit, diese vielfältige Sängerschar zu einem harmonische Klangerlebnis zusammenzuführen. Mit „Abendfrieden“ und dem „Ave Maria der Berge“ bewies der Männergesangverein Wutöschingen, dass auch das traditionelle Liedgut rein a cappella vorgetragen ein Ohrenschmaus sein kann.

Als Gastchor war der Männergesangverein Krenkingen eingeladen und brachte modernes Liedgut mit. Unter der Leitung von Andreas Thoma boten die Krenkinger Männer beliebte Songs, die aus den Charts bestens bekannt sind. „Ein Hoch auf uns“ gefolgt von „Wind of change“ und dem Lied „Ein Kompliment“ brachten eine lockere Stimmung in den Saal. Die Alemannenhalle war bis auf wenige Plätze an den langen Tischreihen mit Gästen im mittleren Alter und zahlreichen Senioren sehr gut besetzt. Auch aus der Schweiz kamen Gastsänger und Sängerinnen ins Wutachtal und brachten in urwüchsige Trachten gekleidet die Schweizer Tradition mit entsprechendem Liedgut in Schwitzerdütsch mit.

Der Jodlerklub Randen-Schaffhausen sang Melodien, die Szenen aus den Bergen und der guten alten Zeit beschrieben, „Bsinnsch di no“ oder „Bärgwanderig“ waren schöne Beispiele wie der Dialekt der grenznahen Nachbarn vertont klingt und mit Jodeleinsätzen ausgeschmückt wurde. Ohne Zugabe durften sich die Gäste nach sechs Liedbeiträgen nicht von der Bühne verabschieden. Als besondere Überraschung hatte die Pianistin und Opernsängerin Michelle Sitko mit zwei Arien aus Mozarts Hochzeit des Figaro und aus der Feder von Giacomo Puccini einen Auftritt vorbereitet, der mit großem Applaus belohnt wurde.

Anschließend ging es mit dem Krenkinger Männerchor beschwingt im Programm weiter und auch die Wutöschinger Sänger kamen mit vier weiteren Liedern, diesmal sogar mit instrumentaler Begleitung ein weiteres Mal auf die Bühne. Simon Appelhans hatte seine Harmonika dabei, Bodo Dohse und Martin Wolf spielten Trompete, Michelle Sitko Klavier und Alexander Güntert Gitarre. „Mehr Abwechslung geht nicht“, resümierte Schlegel als Organisator des Konzertes zufrieden, was seitens der Gäste mit zustimmendem Beifall bestätigt wurde. Bei der Zugabe, dem bekannten Bajazzo sangen viele im Saal fröhlich mit.