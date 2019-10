von Yvonne Würth

Zum Abschluss der Klettgauer Orgelwochen 4.0 lud der Initiator und Organisator Kantor Andreas Konrad in die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer nach Schwerzen. Mit dem Finale „Orgel plus Chor“ schloss die vierte Auflage der Klettgauer Orgelwochen ab. Nach einem Workshop über die Funktion einer Orgel und der Exkursion auf den Spuren des Orgelbauers in der Orgelbauwerkstätte Jens Steinhoff in Schwörstadt gab es eine Vielfalt an Orgelmusik in der Region bis in die benachbarte Schweiz, denn nicht nur inhaltlich und thematisch wurden die Orgelwochen in der vierten Ausgabe ausgeweitet, sondern auch räumlich. Sowohl für Kinder als auch Noch-Nicht-Liebhaber der Orgelmusik gab es Angebote im Rahmen des Ferienprogramms sowie mit der Orgelnacht „Musik mit Biss“, in der sowohl Orgelmusik als auch essen und trinken in mund- und hörgerechten Häppchen präsentiert wurden.

Der krönende Abschluss fand nun mit dem Sidonia-Ensemble statt. Dieses wurde 2012 in Bonn gegründet. Unter der Leitung des neuseeländischen Altus und Dirigenten Kerry Jago treffen sich Instrumental- und Vokalspezialisten aus ganz Deutschland in wechselnder Besetzung, um verschiedenste Werke des 16. und 17. Jahrhunderts zu erarbeiten. Das Sidonia-Ensemble musizierte beim Konzert in Schwerzen in der Besetzung Peyee Chen, Dorothea Jakob (Sopran), Kerry Jago (Alt), Johannes Mayer (Tenor), Joao Luis Veloso Paixao (Bass) sowie Koen van der Meer (Orgel). Sie sangen aus „Israels Brünnlein“, einer Sammlung von 26 Gelegenheitskompositionen, die Johann Hermann Schein vermutlich zwischen 1617 und 1622 für Hochzeiten, Begräbnisse und andere feierliche Anlässe geschrieben hat. Hauptquelle der Texte war das Alte Testament.

„Johann Hermann Schein schuf mit seiner Sammlung eine der schönsten und ergreifendsten Werke des Frühbarock. Ein expressives Wort-Ton-Verhältnis und eine differenzierte Textausdeutung mit großen Kontrasten in Dynamik, Stimmverteilung, Ambitus und Satzweise bringen dem Zuhörer die jeweilige theologische Aussage der Bibelverse bildhaft vor das geistige Auge“, wie der Konzertinformation zu entnehmen ist. Ergänzt wurde der Konzertteil durch zwei heitere Orgelstücke voller Verzierungen wie Trillern und gespickt mit Synkopen. Komponisten waren Johann Caspar Ferdinand Fischer und Georg Muffat, gespielt von Andreas Konrad.