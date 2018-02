Wutöschingen Kirchenchor St. Johannes Schwerzen-Horheim sucht neue Dirigentin

Bisher konnte der Kirchenchor St. Johannes Schwerzen-Horheim keine Nachfolgerin für die Chorleiterin Helga Baum finden. Seit Januar gibt es für die Sänger nun Proben in Eigenregie. Der Vorsitzende Bertram Wagner und sein Frau Elfriede Wagner üben mit den Sängern zwei Gesangsbücher der Gemeinschaft von Taizé ein.

Wutöschingen – Der Kirchenchor St. Johannes Schwerzen-Horheim hat aus der Not eine Tugend gemacht. Denn seit Januar werden die Proben in Eigenregie durchgeführt. Der Vorsitzende Bertram Wagner und sein Frau Elfriede Wagner haben zwei Gesangbücher der Gemeinschaft von Taizé gekauft und üben diese mit den Sängern ein, dabei begleiten sie diese mit Akkordeon und Klavier. „Wenn einem das Wasser steht bis zum Hals, dann kann man den Kopf nicht hängen lassen“, so die Grundhaltung der beiden.

Im vergangenen Herbst hatte Chorleiterin Helga Baum die Sänger darüber informiert, dass sie aus beruflichen Gründen zum Jahresende den Chor verlassen muss. „Das Telefon ist heiß gelaufen, wir haben keinen Chorleiter gefunden, auch nicht für Projekte“, erzählte der Vorsitzende Bertram Wagner in der Hauptversammlung. Alle angefragten Chorleiter sind verständlicherweise an den Hochtagen wie Weihnachten und Ostern, Patrozinium, Erntedank, das Christkönigsfest, den ersten Adventssonntag und die Gaudete am dritten Adventssonntag im eigenen Chor gebunden. Präses Pfarrer Thomas Mitzkus gab den wertvollen Rat, in der Übergangszeit zu anderen Zeiten zu singen. Auch Vikar Stefan Jaskolla unterstützt dies. So sucht der Chor nun nach Chorleitern, die antizyklische Auftritte wahrnehmen können.

„Um die guten Leute bei der Stange zu halten, singen wir neben Taizé-Liedern auch die Lieder aus dem neuen Gotteslob“, erläuterte der Vorsitzende Bertram Wagner. Pfarrer Mitzkus rief die Anwesenden auf, sich als ehrenamtliche Kantoren ausbilden zu lassen: „Es ist schön, wenn jemand die Bereitschaft zeigt, den Kantorendienst zu versehen. Das können auch zwei oder drei zusammen machen und vorne hinstehen.“

Dass der Kirchenchor St. Johannes Schwerzen-Horheim eine eingeschworene Gemeinschaft ist, zeigt sich am bisher höchsten Probenbesuch von 88,3 Prozent. Gerne nimmt der Chor das von Bürgermeister Georg Eble für Probenbesuch ab 85 Prozent ausgelobte Bierfässle entgegen.

Im Vorjahr feierte der Chor sein 40-jähriges Bestehen, freute sich der Vorsitzende: „Das gemeinsame Konzert mit dem Musikverein Horheim und Gastsängern war das wirkliche Highlight, wir haben die Missa Brevis von Jacob de Haan aufgeführt.“ Die Renovation der Kirche St. Johannes Schwerzen sei rechtzeitig zu den Feierlichkeiten fertig geworden. Zum Patrozinium gab es einen Freiluftgottesdienst mit gleich mehreren Chören der Seelsorgeeinheit. Birgit Koller wurde als neue Besitzerin gewählt, der übrige Vorstand wurde bestätigt: Stellvertreter Ludwig Käppeler, Kassiererin Marianne Kramer-Merz, Schriftführerin Edeltraud Bulz, Beisitzer Anita Stüber und Ludwig Zimmermann. Die Proben finden immer mittwochs um 19.30 Uhr im Pfarrheim Don Bosco statt, Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07746/33 53.