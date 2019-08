Zum dritten Mal hatten der Angelsportverein Wutöschingen und die Siedlergemeinschaft Wutöschingen für das Ferienprogramm der Gemeinde kooperiert. Die Aktion „Waterworld – Leben im Wasser“ war in kurzer Zeit ausgebucht. „Allein könnten wir eine solche Aktion gar nicht durchführen“, freut sich ASV-Vorsitzender Achim Würth über die Kooperation. Das Angebot war für die Kinder kostenlos.

Viel Spaß hatten die Kinder bei der Ferienaktion mit dem Angelsportverein und der Siedlergemeinschaft. | Bild: Gerald Edinger

Die zwölf teilnehmenden Kinder erfuhren am Egginger Wehr jede Menge über die Unterwasserwelt in der Wutach. Aber auch der Spaß kam dabei nicht zu kurz. Nach so vielen Informationen erfrischten sich die Kinder bei einem Bad im 19 Grad kühlen Wasser.

ASV-Vorsitzender Achim Würth zeigt Josef, was er aus der Wutach geholt hat. | Bild: Gerald Edinger

Zunächst waren sie aber eifrig damit beschäftigt, vorsichtig Steine im Fluss umzudrehen. Mit kleinen Netzen und Eimern wurden Fische und andere kleine Lebewesen aus dem Wasser geholt und in ein Aquarium eingesetzt. Gewässerwart André Sackmann konnte aus seinem reichen Erfahrungsschatz viel über die Lebewesen erzählen.

Mit kleinen Eimern und Netzen wurden Lebewesen aus der Wutach geholt, um sie unter die Lupe zu nehmen. | Bild: Gerald Edinger

Wissbegierig nahmen die Kinder auf, dass die Köcherfliegen in der Wutach immer seltener werden: „In den vergangenen 20 Jahren ist ihr Vorkommen um 80 Prozent zurückgegangen, sie sind vom Aussterben bedroht.“ Der Angler erklärte auch, dass sich die kleinen Fischegel an den Fischen festsaugen. Die Siedler hatten die Kinder mit Lupenbechern ausgestattet, so konnten sie die kleinen Tiere noch besser beobachten.

Zurück in die Natur

André Sackmann erklärte auch, welche kleinen Fische die Kinder ins Aquarium gesetzt hatten: Mühlkoppen und Bachschmerlen schwammen darin. Mit der Angelrute fischte der Gewässerwart auch eine Bachforelle aus dem Fluss und zeigte sie den Kindern. „So, jetzt bringen wir alle Lebewesen wieder in die Wutach“, forderte Sackmann die Kinder auf. Vorsichtig übergaben sie sie wieder der Natur.

Aufmerksam schauen Pia Haas, Emelie, Nathalie Vetter, Vivien und Zoe Achim Würth beim Basteln einer „Fliege“ zum Angeln zu. | Bild: Gerald Edinger

Von Achim Würth lernten die Kinder danach, wie man eine „Fliege“ zum Angeln aus Federn und Schnur selbst machen kann. Ein bisschen handwerkliches Geschick gehört natürlich dazu, wie die Kinder feststellen konnten. Zwischendurch konnten sich die Kinder mit Kuchen und Laugengebäck stärken und gegen den Durst hatten die Siedler Getränke mitgebracht.

Isaiah traut sich, selbst eine „Fliege“ zum Angeln zu basteln. | Bild: Gerald Edinger