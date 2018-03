Wutöschingen Kickbox-Schule Wutöschingen setzt auf neue Konzepte

Die Kickbox-Schule Wutöschingen bemerkt die Veränderungen, die derzeit bei fast allen Vereinen eine Neuorientierung herausfordern und will neue Konzepte ausprobieren.

Auch die Kickbox-Schule Wutöschingen bemerkt die Veränderungen, die derzeit bei fast allen Vereinen eine Neuorientierung herausfordern. "Wir bewegen uns immer mehr auf eine Multioptions-Gesellschaft zu", erklärte der Vorsitzende Martin Keßler im Rahmen der Hauptversammlung des Vereins. Man müsse als Verein flexibler werden, als in der Vergangenheit, so das Fazit der Vereinsspitze. Die Kickboxschule verzeichnet wie viele andere Vereine derzeit eine Mitgliederstagnation, insbesondere bei jungen Erwachsenen, die sich aktiv am Vereinsgeschehen beteiligen. Mit neuen Konzepten, die Fun und auch Abenteuer bieten, statt stupides Üben mit immer gleichen Abläufen, will die Kickboxschule gegensteuern und mit neuem Schwung Begeisterung wecken. "Wir erarbeiten derzeit Konzepte, um Diversifizierungen im sportlichen Angebot, im Bereich Fitness und auch Kampfsportfitnessbereich anzubieten", bestätigte Kessler und erläuterte ein neues Konzept, das direkt vor der Umsetzung steht.

Im Kleinkindbereich sieht die Kickboxschule großes Potential, da bereits bei ganz jungen Menschen der natürliche Bewegungsdrang durch die moderne Lebensführung eingeschränkt ist. Kinder leiden dementsprechend unter fehlenden motorischen Fähigkeiten und an natürlicher Körperwahrnehmung. Durch ein Kinderbewegungstraining will die Kickbox-Schule Wutöschingen deutliche Akzente setzen und mit der Trainerin Lena Schütt ganz neue Wege gehen, um mit viel Spaß an der Sache die Disziplinen des Kampfsports spielerisch, spannend und unterhaltsam zu lehren.

Dadurch will der Verein die feinmotorischen Fähigkeiten der Kinder fördern und ihnen helfen, selbstbewusste, junge Menschen zu werden. Auch Bürgermeister Georg Eble, der die Problematik der örtlichen Vereine sehr gut kennt, lobte das Konzept und wünschte der Kickbox-Schule viel Erfolg. Die neue Gruppe nennt sich "Little Tigers", ein wöchentliches Training ist für donnerstags geplant. Derzeit hat der Verein rund 50 aktive Mitglieder, die meisten sind Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren. Als Vorzeigesportlerin ist die Kickbox-Schule besonders stolz auf Nadja Adler, die bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Irland einen ersten Platz mit dem deutschen Team erreichte. Auch in diesem Jahr ist wieder eine Teilnahme bei der Weltmeisterschaft in Athen geplant. Finn Schwieder und Fynn Wolfram wurden für ihre beste Platzierung bei den Meisterschaften ausgezeichnet. Am morgigen Sonntag, 11. März, lädt die Kickbox-Schule von 10 bis 16 Uhr zu einem Info- und Schautag rund ums Kickboxen ein. Bei Schaukämpfen und weiteren Vorführungen werden die Gäste bestens unterhalten und können sich über die Angebote des Vereins informieren.