Valentin Helling schleppt den Kinderwagen mit seinem Nachwuchs ganz nach oben unter das Dach der altehrwürdigen „Trotte„, dorthin, wo der Musikverein Wutöschingen seinen Proberaum hat. „Musikalische Früherziehung“, merkt lächelnd an. Wozu die ganze Plackerei? Der Lernbegleiter (Lehrer) an der Alemannenschule Wutöschingen (ASW) ist Dirigent des Plus-Orchesters der Gemeinschaftsschule.

Ein aus seiner Sicht besonderes Projekt: „Weil hier alle in ihrer Freizeit immer am Donnerstagabend proben – auch mal in den Schulferien!“ Die Idee für ein Orchester außerhalb der Schule, bei dem auch Jugendliche aus dem Ort mitspielen können, die nicht die Alemannenschule besuchen, stammt von Schülern. „Ich war anfangs sehr skeptisch, hatte vielleicht mit zehn Schülern gerechnet – heute sind es knapp 50“, sagt Helling.

Cora Preiser (17) aus Wutöschingen war eine der Initiatorinnen. Sie musste die ASW nach der zehnten Klasse verlassen, weil es zu dieser Zeit noch keine Oberstufe in Wutöschingen gab. „Wir wollten einfach weiter bei diesem Orchester mitmachen, weil wir uns alle schon so lange kennen und das Niveau anspruchsvoll ist“, erzählt Cora Preiser.

Ähnlich erging es dem gleichaltrigen Christoph Güntert aus Weizen: „Mit Freunden Musik machen und offen sein für Jugendliche anderer Schulen ist schon gut.“ Da nimmt er auch den Weg mit dem Auto nach Weizen und mit dem Bus nach Wutöschingen und zurück auf sich.

Beiden macht es in „dieser Truppe richtig viel Spaß“, auch, weil sie bei der Zusammenstellung des Programms und der Auswahl der Musikstücke mit entscheiden dürfen. Die beiden Oberstufenschüler wissen aber, dass sie nicht nur dem fleißigen Proben die stete musikalische Steigerung zu verdanken haben: „Valentin hilft uns sehr, er ist sehr wichtig und wir haben zusammen viel Spaß“, betonen sie.

Der musikalische Leiter des AWS-Plus-Orchesters hat nicht nur Erfahrung mit Schulorchestern, er war auch einige Jahre Dirigent des Blasorchesters Unterlauchringen, das für sein gutes Niveau unter den Musikvereinen bekannt ist. Für ihn ist eines der Geheimnisse dieses Orchesters, die Freiwilligkeit und die gewachsene Struktur. Viele machen seit der fünften Klasse zusammen Musik.

Anfangs im Schul-, später im ASW-Orchester. „Diese Dinge machen wahnsinnig viele aus, und wir lachen bei den Proben sehr viel“, erzählt Valentin Helling. Das wirke sich auch die Spielfreude aus. Ziel sei aber nicht, in Konkurrenz zu den örtlichen Musikvereinen zu treten – im Gegenteil: „Die Musikvereine sollen von der Ausbildung im ASW-Plus-Orchesters profitieren. Die meisten Jugendlichen machen bereits in Vereinen Musik. So können sie das kulturelle Leben im Dorf mit beleben“, betont der Dirigent.

Was das junge Orchester drauf hat, zeigte sich im Mai beim ersten Konzert des Plus-Orchesters in der Klosterschüer Ofteringen. Ein begeistertes Publikum forderte mehrere Zugaben. Da lotete Helling mit dem Stück „The Rock“ die Grenzen seiner jungen Musiker aus, wie er erzählt. Der nächste Auftritt der jungen Musiker ist bei der ASW-Weihnachtsfeier in der Alemannenhalle am 19. Dezember. Weitere Auftritte im kommenden Jahr sind bereits fix.