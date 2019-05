von Yvonne Würth

Bei der dritten Hauptversammlung nach dem Zusammenschluss der beiden Tennisclubs AWW Wutöschingen und TC Horheim wurde ein reges Vereinsleben bilanziert. Schwerpunkt wird im Verein auf die Jugendförderung gelegt, denn: „Jugendspieler für den Tennissport zu begeistern, ist am Hochrhein sehr schwierig geworden“, stellte der Vorsitzende Lukas Albicker fest.

Schnupperkurse wurden von Conny Bernhart und Werner Lampert in Kooperation mit der Auwiesenschule angeboten und rege von den Viertklässlern angenommen. Außerdem boten die beiden Trainer Sebastian Strzalko und Maik Lampert Kurse im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Wutöschingen an, Conny Bernhart hatte immer freitags ab 15 Uhr kostenloses Kindertraining für Vereinsmitglieder angeboten.

In den Sommerferien bieten Maik Lampert und Jan Schönwälder eine Kooperation mit der Gemeinschaftsschule Wutöschingen an: „Tennis spielen, Spaß haben und anschließend gemütliches Grillen mit den Kids.“ Außerdem bietet Conny Bernhart Montagmorgens ab der Saisoneröffnung Trainerstunden für Damen an, auch Kindertraining wird Mitte Mai wieder angeboten.

Freude über vier Neuzugänge

Vier Neuzugänge hat das Damenteam, das von Conny Bernhart trainiert wird. Sportwart Jan Schönwälder berichtete über die Medenrunde 2018: „Unsere Damen 50 belegten den fünften Rang, die Herren in der zweiten Bezirksklasse den zweiten Rang und die U18 Jugendmannschaft den dritten Rang.“ Bürgermeisterstellvertreter Christof Widder überbrachte die Grüße der Gemeinde. Als Wahlleiter konnte er dem Vorsitzenden Lukas Albicker, dem neuen Kassierer Lothar Maier sowie den beiden Kassenprüfern Heidi Weber und Erika Franke gratulieren.

Die Medenrunde beginnt für die Herren I am 5. Mai Schlüchttal/Horheim und bei den Damen 50 am 11. Mai Horheim/Villingen-Weilersbach. „Hobbyspieler und Neugierige auf Tennis sind auf den Anlagen in Wutöschingen und Horheim herzlich willkommen, Tennischschläger und Bälle stehen bereit“, freute sich der Vorsitzende Lukas Albicker über neue Gleichgesinnte. Der Stand am Familiensonntag mit pikanten und süßen Teigtaschen, sogenannten „Matchballs“ soll für dieses Jahr noch verbessert werden.

Anmeldung für die Tenniskurse (Kinder ab 9 Jahren) nimmt Jugendwart Werner Lampert Telefon 07746/54 49 entgegegen.