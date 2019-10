Bereits zum zweiten Mal wurde das Judo-Zentrum Wutöschingen in diesem Jahr vom Judo Club Schaffhausen zu einem Freundschaftsturnier eingeladen. Dieses Mal galt es, den im Frühjahr gewonnenen Wanderpokal zu verteidigen. Dieser Pokal wird stets an den erfolgreichsten Turnierteilnehmer verliehen.

Am Ende fehlen ein paar Punkte

Moritz Morath vom JZ Wutöschingen wollte den Vorjahressieg wiederholen und den Wanderpokal verteidigen. Er gewann alle Kämpfe und belegte den ersten Platz in seiner Gewichtsklasse. Vom Tagessieg trennten ihn aber letztlich ein paar Punkte.

Moritz Morath überreicht den Pokal

Den holte sich aufgrund besserer Einzelwertungen Joana Weber vom JC Schaffhausen. Moritz überreichte den Pokal der jungen Kämpferin und gratulierte ihr zu ihrer tollen Leistung. Beim Turnier schnitt das Judo-Zentrum erfolgreich ab. Die fünf Starter erreichten zwei erste, einen zweiten und zwei vierte Plätze. Der grenzüberschreitende Austausch wird vom Judo-Zentrum Wutöschingen gerne gepflegt. So wird auch am Training in Schaffhausen immer wieder teilgenommen.