Ihr Herz schlägt für den Kulturring: Sonja Göbel und Annette Loll berichten von 30 Jahren Erfolgsgeschichte in der Klosterschüer

Vor 30 Jahren war Kultur auf dem Lande die Ausnahme. Was von manchem Kritiker zu Anfang milde belächelt wurde, entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte. Der Kulturring Wutöschingen und seine Heimstatt, die umgebaute Klosterschüer in Ofteringen, feiern am Samstag, 29. Juni, ihren 30. Geburtstag.