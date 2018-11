Ofteringen 05. November 2018, 17:57 Uhr

Humoristisch verpackte Wahrheiten: "Die Feisten" begeistern in vollbesetzter Klosterschüer

Der Kulturring Wutöschingen sorgte mit der Einladung der Kleinkünstler "Die Feisten" am Samstagabend für ein volles Haus in Ofteringen. Einige Interessierte mussten sogar wieder den Heimweg antreten, so überfüllt war der Saal in der Klosterschüer.