Wutöschingen Hochwertiger Naturstein: Ortskernsanierung Degernau reizt Fördergelder aus

Die geplante Ortskernsanierung in Degernau reizt die Fördergelder von gut 1,6 Millionen Euro seitens des Landes voll aus. Der Rathausplatz erhält ein hochwertiges Natursteinpflaster. Auch das Multifunktionsgebäude bekommt nach Wünschen der Vereine einen Zwischenboden für eine Lagerfläche.

Ein weiteres Mal war die Ortssanierung Degernau zentrales Thema der Gemeinderatssitzung in Wutöschingen. Landschaftsarchitekt Christian Burkhard stellte die erneuten Planungsmodifikationen nach den Wünschen und Notwendigkeiten der Gemeinde und die damit verbundene Kostenentwicklung vor.

Die mögliche Förderobergrenze von 1 624 500 Euro seitens des Landes für das Sanierungsprogramm ist somit bis auf einen Puffer von 14 500 Euro komplett ausgereizt.

Die Ortskernsanierung mit Kernpunkt Rathausplatz wird in Summe über 1,7 Euro Millionen kosten, auf die Oberflächengestaltung entfallen rund 1 610 000 Euro, davon hat die Gemeinde einen Eigenanteil von 645 000 Euro zu leisten und für das geplante Multifunktionsgebäude auf dem Rathausplatz werden weiter 126 500 Euro benötigt, wobei die Gemeinde nach Abzug der Förderung noch 75 900 Euro leisten muss.

Zur Diskussion stand die Oberflächengestaltung des Festplatzes im oberen Bereich des Rathausplatzes. Mit zwei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen entschied sich das Ratsgremium mehrheitlich für die um 60 000 Euro teurere Variante den Festplatz mit Natursteinplatten aus Granit statt mit Betonpflaster belegen zu lassen. „Die hochwertige Langlebigkeit des Natursteins sollte uns Degernau schon wert sein“, betonte Thomas Hofacker, Mitglied des Bauausschusses.

Auch die Mehrkosten für das Multifunktionsgebäudes, das nach den Wünschen der Vereine wesentlich größer und mit Zwischenboden eine Lagerfläche erhält, was ebenfalls 60 000 Euro ausmacht, wurden diskutiert. Mit einer Gegenstimme entschied sich der Gemeinderat für die Umsetzung dieser Baumaßnahme von insgesamt 126 500 Euro.

Auf dem Zwischenboden haben die Vereine die Möglichkeit mittels Gabelstabler Gegenstände aufzubewahren und durch eine innenliegende Treppe kann dieser Bereich, der über der Garage für drei Autos teilweise offen ist, auch für kleinere Hocks genutzt werden.

„Wir vergolden jetzt Degernau, aber es ist wichtig für das Vereinsleben und eine deutliche Signalwirkung nach Außen, dass sich hier etwas tut“, erklärte Bürgermeister Georg Eble, der eher auf die kostengünstigere Pflasterung des Festplatzes eingestimmt war.

Die in die Planung einbezogenen privaten Hofplätze mit einem Kostenansatz von rund 340 000 Euro werden jedoch bis auf zwei Ausnahmen (Rathausplatz 2 und 4) nicht auf Kosten der Gemeinde saniert. Wenn die Eigentümer dies wünschen, sind diese Kosten selbst zu tragen. Außerdem soll auch auf die weitere Nutzung des runden Brunnenbeckens auf dem Rathausplatz verzichtet werden.

Ursprünglich war die Idee verfolgt worden, dieses Becken auf dem Spielplatz als Wasserspielgerät umzumünzen, laut Kostenschätzung runde 12 000 Euro, dieses Vorhaben wurde einstimmig gestrichen. Durch die Verlegung der Bushaltestelle im Einmündungsbereich der Erzinger Straße wurden weitere sechs Parkplätze realisiert und das Planungsfenster für die Förderung um diese Fläche des Einmündungstrichters erweitert.

Außerdem fiel die Entscheidung an bestimmten Stellen und entlang des Fahrbahnrandes auf der Spielplatzseite der Ofteringer Straße Hochbordsteine zur Sicherheit der Fußgänger verlegen zu lassen. Mit einer neuen Anordnung der Bäume soll die Verkehrsberuhigung in Verbindung mit Querungen in Betonbelag und Ausweisung als 30er-Zone realisiert werden. Die Vorfläche des Gasthauses Löwe wird sich nicht maßgeblich verändern, hier sollen Bäume und eine Grünfläche für optische Verbesserungen sorgen.