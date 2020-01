von Sandra Holzwarth

Nach rund zweistündiger Beratung hat der Gemeinderat den Haushalt 2020 verabschiedet. Mit einem Gesamtvolumen von 32,7 Millionen Euro davon 15,8 Millionen Euro im Investitionsbereich, hat man sich viel vorgenommen. Seit Jahren investiert Wutöschingen viel Geld in die Bildung, und auch im Jahr 2020 wird im Bereich der Schulen vieles bewegt. Zu den größten Posten im Haushalt gehören auch Erschließungskosten: Die Nachfrage ist hoch, und sowohl im Neubaugebiet Wutöschingen wie auch im Gewerbegebiet Horheim rollen derzeit die Bagger. Hier die größten Investitionen, die der Gemeinderat für 2020 beschlossen hat:

Schulen: Die Sanierung der Grundschule Degernau befindet sich in den letzten Zügen. Für die Arbeiten in diesem Jahr sind im Haushalt 1,2 Millionen eingestellt. Nach Abschluss der Sanierung in Degernau geht es nahtlos weiter mit der Komplettsanierung des blauen Lernhauses an der Gemeinschaftsschule Wutöschingen. Der Haushaltsansatz liegt bei 1,7 Millionen Euro. Ebenfalls in diesem Jahr wird mit dem Neubau des Schulgebäudes für den gymnasialen Zweig an der Gemeinschaftsschule begonnen. Rund 8,5 Millionen Euro werden insgesamt aufgewendet (Zuschüsse 2,5 Millionen Euro), die auf die Jahre 2020 und 21 aufgeteilt werden. Im Haushalt sind 4 Millionen (Zuschussanteil 1,2 Millionen) vorgesehen. Die Gemeinde hofft außerdem auf einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 825.000 Euro, anteilig wurden im Haushalt für 2020 Euro 350.000 Euro eingestellt. Auch an der Auwiesenschule in Horheim sollen Sanierungsarbeiten stattfinden. Für die Kosten in Höhe von 265.000 Euro wurde ein Zuschussantrag gestellt. Wenn die zu erwartenden 90.000 Euro fließen, wird dort ebenfalls investiert.

Eckdaten Die Gewerbesteuer-Einnahmen wurden gegenüber 2019 um 700.000 Euro auf 2,9 Millionen erhöht; die Grundsteuer auf 745.000 Euro.

Erschließungen: Im Neubaugebiet von Wutöschingen laufen die Erschließungsarbeiten auf Hochtouren. Dieser Bereich ist im Haushalt 2020 mit 1,5 Millionen Euro dotiert. Auch das Gewerbegebiet in Horheim wächst. Für die Erschließung sind Kosten in Höhe von 2,1 Millionen Euro eingeplant.

Ortskernsanierung Degernau: In Degernau rollt der Bagger, denn die Ortskernsanierung ist nach wie vor in vollem Gange. 1,5 Millionen sind im Haushalt eingestellt worden.

Straßen: Für Sanierungen im Bereich der Gemeindestraßen wurde im Haushalt 2020 knapp eine Million Euro eingestellt.

Feuerwehr: Ein neues Feuerwehrfahrzeug schlägt mit 300.000 Euro zu Buche. Die Gemeinde hofft auf einen Zuschuss von 90.000 Euro. Außerdem soll in die Aus-und Fortbildung, und eine Absauganlage investiert werden. Kostenpunkt: 25.000 Euro.