von Peter Rosa

Der Gemeinderat Wutöschingen hat dem Bauantrag der Aluminiumwerke Wutöschingen (AWW) einstimmig sein Einvernehmen ausgesprochen. Das Projekt kann damit in die nächste Phase gehen. Geplant ist der Teilabbruch einer bestehenden Produktionshalle und ihr Wiederaufbau mit Dacherhöhung sowie eine Erweiterung für die Aufstellung der neuen Presse 8. Zuvor erklärte Werksplanungsleiter Thomas Jehle das Projekt.

In mehreren Baustufen will sich die AWW bis zum Jahr 2025 erneuern. „Das Projekt ermöglicht uns, die ganze Logistik auf einen modernen Stand zu bringen“, so Jehle. Unter anderem werden Lastwagen in Zukunft auf direkterem Weg ins Werk geleitet. „Wir sind sehr dankbar, dass das Unternehmen AWW in den Standort Wutöschingen investiert“, erklärte Bürgermeister Georg Eble.

Arbeitsvergaben für die "Villa Kunterbunt"

Bei der Gemeinderatssitzung wurden die Arbeiten für den Anbau eines Gruppenraums beim Kinderhaus „Villa Kunterbunt“ vergeben. Die Erdarbeiten wird die Firma Wolf & Knies aus Lauchringen übernehmen. Sie hatte mit 12 138,84 Euro das günstigste von sechs Angeboten eingereicht. Die Rohbauarbeiten gehen an die Firma Müllek aus Stühlingen für 51 007,94 Euro, das günstigste von vier Angeboten.

Zimmererarbeiten übernimmt die Firma Huber aus Tiengen, die mit 16 166,12 Euro das günstigste von drei Angeboten eingereicht hatte. Dachdecker- und Blechnerarbeiten werden für 11 508,07 Euro von der Firma Kohl aus Tiengen übernommen, das günstigere von zwei Angeboten. Dachabdichtungsarbeiten übernimmt die Firma Malzacher aus Dachsberg für 9439,85 Euro. Sie war hier die günstigste von vier Firmen.

Die Innen-, und Außenputzarbeiten sowie die Gerüstbau- und Trockenbauarbeiten werden für 23 710,26 Euro von der Firma Bucher aus Grafenhausen übernommen. Sie hatte das günstigste von vier Angeboten eingereicht. Die Estricharbeiten schließlich gehen für 5115,81 Euro an die Firma Rüde aus Albbruck. Sie hatte als einzige ein Angebot abgegeben. Alle Vergaben wurden einstimmig beschlossen.