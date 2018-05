Wutöschingen Frühlingsfest: Fröhliches Stelldichein der Fanfarenzüge in der Ofteringer Klosterschüer

Frühlingsfest: Fröhliches Stelldichein der Fanfarenzüge in der Ofteringer Klosterschüer

Das zünftige Frühlingsfest des Fanfarenzugs Wutöschingen in der Ofteringer Klosterschüer sorgt mit Musik und lustigen Wettkampfspielen für gute Unterhaltung.

Sie sind die einzigen im Landkreis Waldshut, die mit klassischem Landsknechtkostüm, Wappenbanner und kräftigen Klängen aus Fanfaren, untermalt mit lautem Trommelwirbel wie zu alten Zeiten bei Straßenfesten und Umzügen aufmarschieren. Der Fanfarenzug Wutöschingen machte beim zünftigen Frühlingsfest in der Ofteringer Klosterschüer auf sich aufmerksam und organisierte ein fröhliches Treffen mit weiteren sechs verschiedenen Fanfarenzügen, die hauptsächlich aus den schwäbischen Landesteilen angereist kamen. Die Gastgeber hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um mit großer Getränkeauswahl, schmackhafter Verpflegung und einem hübschen Hallenschmuck für beste Laune zu sorgen. Auch die Wutöschinger Frösche waren zur Schüerparty gekommen. Mit musikalischen Darbietungen und lustigen Wettkampfspielen wurden die Gäste humorvoll unterhalten.

Obgleich der Fanfarenzug an instrumentaler Vielfalt mit den klassischen Fanfaren, den geschwungen Bassfanfaren, den Landsknechttrommeln und den Paradetrommeln eher spartanisch ausgestattet ist, boten die einzelnen Gruppen ein erstaunliches Klangspektrum mit ganz unterschiedlichen Melodien. Imposant auch die Körperhaltung der Musikanten, aufrecht mit dem geradem Rückgrat wird die Fanfare mit einer Hand rechtwinkelig zum Körper gehalten, die Töne werden durch den Lippenansatz des Bläsers gebildet. „Die typische Landsknechtfanfare hat keine Ventile“, erklärt der Wutöschinger Fanfarenzugführer Heiko Stanisch und ergänzt: „Wir spielen jedoch wie die meisten Fanfarenzüge mit der Ventil-Fanfare, die wie die Trompete ebenfalls mit drei Ventilknopfen ausgestattet ist.“ Der Unterschied zwischen Trompete und Fanfare ist somit nur vom Klang zu erkennen.

Die Fanfare ist in ES-Dur gestimmt, die Trompete hingegen in C-Dur, dadurch ist das Spielen der Fanfare laut Fanfarenzugführer und Dirigent Stanisch auch um einiges anspruchsvoller. Die Trommler müssen ebenfalls sehr auf ihre Haltung achten und trainieren das koordinierte Schlagen der Trommel in bestimmter rhythmischer Abfolge mit Überkreuzbewegungen.

Der Verein wünscht sich dringend Nachwuchs, denn der traditionelle Zug, der seit 1970 besteht, schrumpft sichtlich. „Wer sich für unseren Verein interessiert ist herzlich zur nächsten offenen Probe ins Vereinsheim in der Trotte in Wutöschingen eingeladen“, betont Stanisch. Die Zöglinge werden kostenlos ausgebildet, auch das Instrument sowie die Uniform wird zu Verfügung gestellt.