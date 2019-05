Wutöschingen 15. Mai 2019, 15:00 Uhr

Frühjahrskonzert mit Wurstsalat: MV Degernau und Jugendorchester Wutöschingen spielen am Samstag in der Klosterschüer

Am kommenden Samstag, 20 Uhr, veranstaltet der Musikverein Degernau gemeinsam mit dem Jugendorchester Wutöschingen sowie der Sängerin Michelle Sitko sein Frühjahrskonzert in der Klosterschüer in Ofteringen. Dabei wird auch Wurstsalat vom Gasthaus Löwen in Degernau serviert.