Wutöschingen Förderverein SpVgg: Konzertabend soll Geld in Kasse spülen

Eine Veranstaltung des Fördervereins SpVgg zugunsten der Wutöschinger Fußballjugend ist für den 27. Oktober geplant. Bei der Hauptversammlung gab es einige Änderungen im Vorstand.

Der Förderverein SpVgg hat sich bei der Hauptversammlung wieder hohe Ziele gesteckt. Mit einer Konzertnacht in der Alemannenhalle am 27. Oktober möchte der Verein zugunsten der Wutöschinger Fußballjugend viel Geld in die Kassen spülen. Auf der Bühne stehen die bekannteste deutsche A-Cappella-Band "Basta-Freizeichen" aus Köln sowie die Regio-Band "Hansi in der Bücherei". Zu hören gibt es tollen Gesang mit angesagten Liedern und mitreißenden Texten.

Aber bis dahin hat der Förderverein noch viel Organisatorisches zu leisten. Im Vorstand gab es bei den Wahlen Veränderungen: Neu ist Marco Saviane als Beisitzer; Peter Grondziel, der bislang als Beisitzer fungierte, übernahm den Posten als Schriftführer von Inge Tritschler und unterstützt seine Ehefrau Helga, die diese Tätigkeit bereits innehat. Jan Lanzer ist neuer Kassierer erkoren, er löst das Ehepaar Sabrina und Pascal Schatlowski ab. Pascal Schatlowski ist im Hauptverein neuer Jugendleiter.

Der Förderverein hat eine Stadionanlage finanziert, die Renovierung der Umkleidekabinen bezuschusst, Trainingsbälle angeschafft, und demnächst fließt noch Geld für das D-Jugend-Turnier sowie für diverses Trainingsmaterial für die Jugendabteilung. Insgesamt waren es im Jahr 2017 rund 3800 Euro. Die Finanzlage des Vereins lässt es zu, auch eine Sanierung der Spiel- und Trainingsplätze zu unterstützen. Wie hoch der Finanzbedarf ist, steht noch nicht fest, da das Sanierungskonzept noch nicht steht.

Mit der Rocknacht der Band Longstone, dem zünftigen Oktoberfest, einer Verkaufsveranstaltung für Schlafsysteme und der Teilnahme am Adventsmarkt konnten satte Gewinne erzielt werden. "Unser Einsatz mit einem tollen engagierten Team hat sich gelohnt, und wir verfolgen die Förderung des Wutöschinger Fußballclubs mit Begeisterung weiter", betonte Vorsitzender Jürgen Budde.