Dankesworte lässt Landrat Martin Kistler an den Vorstand des Fördervereins Hospiz im Klettgautal und insbesondere die Initiatorin Carmen Würth aus Wutöschingen ausrichten. „Es ist eine gute Sache, dass Carmen Würth hier die Initiative ergriffen hat und wir sind dem Verein zu Dank verpflichtet für die Bewegung, die er auf die Beine gebracht hat.“

Bereits 2014 hatte sich Carmen Würth auf den Weg in Richtung Aufbau eines Hospizes gemacht. Im Jahr 2015 gründete sich auf ihre Initiative hin der Förderverein Hospiz im Klettgautal und sie war weiter auf der Suche nach Investor und Träger, leider ohne Erfolg, und hatte Landrat Martin Kistler von der Notwendigkeit einer Initiative überzeugen können. Dieser hatte eine Projektgruppe ins Leben gerufen, in die auch Vereinsmitglieder eingebunden waren. Mittlerweile konnten von der Projektgruppe sowohl Investor als auch Betreiber schließlich gefunden werden, allerdings nicht in Klettgau, wie vom Förderverein bevorzugt, sondern mit dem Standort Tiengen. „Die Realisierung ist in Tiengen, da im Gebiet Klettgau weder Investor noch Betreiber gefunden wurden“, erläutert der Landrat auf Nachfrage dieser Zeitung.

Schriftführerin Maria Maier informiert in einer Pressemitteilung über den aktuellen Stand des Vereins sowie die Aktionen im Vorfeld. Die im Juni erfolgte Hauptversammlung konnte über keinerlei Aktivitäten mehr berichten: „Da der Verein seitens der Projektgruppe Hospiz um Stillhalten gebeten worden war“, erläutert Maria Maier.

Vereinsarbeit ausgerichtet auf neuen Standort

Die Vorsitzende Simone Fink hatte im vergangenen August ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt, im Dezember haben alle Vorstandsmitglieder eine Einladung zum Gespräch mit Landrat Kistler bekommen, um sich mit Kreisverwaltungsdirektorin Sabine Schimkat sowie Dietmar Wieland, beide von der Projektgruppe Hospiz, zu treffen: „Die Vereinsarbeit muss sich nun in Zukunft ausrichten auf den neu gefundenen Standort in Tiengen. Darüber würde ich mich gerne im Detail mit ihnen austauschen, gemeinsam mit Frau Schimkat und Herrn Wieland von der Projektgruppe.“ Nach eingehenden Diskussionen hatten sich die Mitglieder des Fördervereins Hospiz im Klettgautal in einer anschließenden außerordentlichen Mitgliederversammlung entschieden, dass der Verein nicht aufgelöst werden sollte. Stattdessen soll eine Satzungsänderung bezüglich des Namens (Förderverein Hospiz im Landkreis Waldshut) und des Paragrafen, wohin die Gelder im Falle einer Auflösung fließen, vorgenommen werden.