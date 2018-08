von SK

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Schuppen mit Heulager bereits in Vollbrand. Durch das beherzte Eingreifen der Wehrleute konnte das Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Waldgebiet verhindert werden. Die Löschwasserversorgung gestaltete sich äußert schwierig. Deshalb transportierten drei Landwirten Wasser mit ihren großen Güllefässern an den Brandort. Außerdem wurde von einem Hydranten in Schwerzen eine rund einen Kilometer lange Schlauchleitung gelegt. Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen half mit einem großen Tanklöschfahrzeug aus. Neben den Heuballen verbrannten auch Sättel, Trensen und andere Gegenstände, die im Pferdestall gelagert waren. Tiere wurden nicht verletzt; die fünf Pferde waren auf der Koppel. Der Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 50.000 Euro. Die Feuerwehr Wutöschingen war mit fünf Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz.

