von sk

Sascha Jehle, Abteilungskommandant der Feuerwehr Abteilung Wutöschingen, konnte anlässlich der Hauptversammlung auf ein eher ruhiges Jahr zurückblicken. Mit 26 Einsätzen bewegte man sich unter dem Durchschnitt der vergangen Jahre. Die Abteilung wurde neben einem Großbrand und mehreren Verkehrsunfällen auch zu zahlreichen Einsätzen aufgrund von Brandmeldeanlagen gerufen.

Auch Kleinbrände, umgefallen Bäume und Türöffnungen wurden von der Abteilung Wutöschingen erfolgreich abgearbeitet. Die vor einem Jahr eingerichtete Tagesalarm-Bereitschaft, in der Feuerwehrleute von den Abteilungen Schwerzen, Horheim und Wutöschingen gemeinsam vom Gerätehaus Wutöschingen ausrücken, habe sich bereits bei vier Ernstfällen bewährt, so der Kommandant. In dieser Tagesalarm-Bereitschaft werden Einsatzkräfte, die in der Gemeinde arbeiten, bei kleineren Schadensereignissen zusammengezogen, um lange Anfahrtswege der auswärts Arbeitenden zu vermeiden. „Damit können die Verfügbarkeit erhöht und unnötige Lohnausfälle minimiert werden“, so Sascha Jehle.

Ganz so ruhig ging es aber das Jahr über trotzdem nicht zu, denn es wurde viel Wert auf die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehr-Angehörigen gelegt. Schwerpunkte legte man dabei auf die Rettung und technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen, sowie auf die Ausbildung der Atemschutzgeräteträger in der Feuerbekämpfung im Innenangriff. Hierzu fanden das Jahr über mehrere Übungen zum Teil auch gemeinsam mit benachbarten Feuerwehren, sowie eine Schulung in einem Brandhaus in der Schweiz statt.

Neuzugänge in 2020

Thomas Jehle, Stellvertretender Kommandant, brachte es auf den Punkt: „Dies ist genau das Handwerkszeug, welches wir in unseren Einsätzen benötigen – die Bevölkerung ist uns für die schnelle und effektive Arbeit sehr dankbar.“

Mit 39 aktiven Feuerwehr-Angehörigen, davon 28 Atemschutzgeräteträger, ist die Abteilung Wutöschingen sehr gut aufgestellt, weitere zwei Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr sind im neuen Jahr bereits vorgesehen.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden Cedric Storz, Adrian Stenger und Marco Triebs zum Feuerwehrmann sowie Felix Würth und Benedikt Baum zum Oberfeuerwehrmann und Marc Regenbogen zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

In der Abteilung Wutöschingen wird auch viel Wert auf die Kameradschaft gelegt. Die weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte 80er Party erfordert zwar einen hohen Aufwand, schweißt die Feuerwehrkameraden aber auch zusammen. Der Erlös kommt der Kameradschafts-Pflege zu Gute, so dass über das Jahr mehrere gemeinschaftliche Aktivitäten durchgeführt werden konnten.

Bürgermeister Georg Eble lobte die Feuerwehrmitglieder für ihr Engagement, für andere einzustehen.