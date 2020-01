von Yvonne Würth

Zwei Projekte stehen bei der Feuerwehr an, wie bei der Hauptversammlung deutlich wurde. 2019 wurden 237.800 Euro für Feuerwehrmittel aufgewendet, davon für Digitalfunk 40.000 Euro. „Hierfür haben wir einen Zuschuss von 4800 Euro erhalten“, erläuterte Bürgermeister Georg Eble. „Wir sind Vorreiter im Digitalfunk nach langen Jahren“, freut sich Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger. Denn bis Ende des Jahres 2020 oder zu Beginn des Jahres 2021 wird der Digitalfunk flächendeckend im Landkreis verfügbar sein.

Abteilung Schwerzen

Im Etat 2020 der Gemeinde sind 170.800 Euro für die Feuerwehr eingestellt. Darin nicht enthalten ist der Gerätewagen Logistik, der für die Abteilung Schwerzen geliefert wird. Hier gibt es keinen Zuschuss. Nach der Ausschreibung im ersten Quartal 2019 folgten die Vergleichsvorführung und die Auftragsvergabe.

„Das Fahrgestell steht schon seit November bei der Firma Hensel in Waldbronn“, erläuterte Gesamtkommandant Andreas Denoke. „Ganz glatt lief es zwar nicht, zwei Wochen nach dem Konstruktionsgespräch hat unser Ansprechpartner das Unternehmen verlassen. Danach war einiges an Zusatzarbeit nötig, bis wieder alles gepasst hat.“ Im Mai ist die Abnahme geplant. Andreas Thiel erstellte das Design, in welchem die Aufschrift „Feuerwehr Wutöschingen„ mit dem Mühlrad und der Wutach aus dem Gemeindewappen gelungen dargestellt sind.