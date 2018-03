Wutöschingen Fanfarenzug Wutöschingen sucht aktive Musiker

Fanfarenzug Wutöschingen braucht dringend Verstärkung. Insgesamt hat der Verein zwar die stolze Anzahl von 68 Mitgliedern, aber leider sind nur 13 davon aktiv.

Wutöschingen (hg) "Wir brauchen unbedingt mehr aktive Mitglieder", sind sich Christian Franz, der Vorsitzende des Fanfarenzugs Wutöschingen und der musikalische Leiter Heiko Stanisch einig. Der Traditionsverein versammelte sich zur jährlichen Hauptversammlung und thematisierte unter anderem auch den Rückgang an aktiven Musikanten. Insgesamt hat der Verein zwar die stolze Anzahl von 68 Mitgliedern, aber leider sind nur 13 davon aktiv. "Auf Dauer ist dies kein Zustand und sollte sich dies nicht zum Positiven ändern, würde eine fast 50-jährige Tradition aussterben", erläuterte Stanisch und ergänzte: "Schließlich sind wir als einziger Fanfarenzug im Landkreis ein wahrer Exot, den es dann nicht mehr gäbe." Der Verein gibt aber keines Wegs auf. Für die kommende Zeit sind einige Aktivitäten geplant, um sich zu zeigen und somit vielleicht Interesse am Mitmachen zu wecken. Im kommenden Monat April gibt es eine Schürparty mit Fanfarenzug-Treffen, bei den Auftritten sind Vereine aus Nusplingen, Zollhaus, Mühringen und Emmendingen zu hören. Außerdem wird ein gemeinsames Probenwochenende mit den Musikern aus Zollhaus organisiert. Selbstverständlich spielt der Fanfarenzug auch wieder beim Familientag auf, wird bei der Fasnachtseröffnung dabei sein und auch beim Nikolausmarkt musikalisch vertreten. Dem Bericht der Schriftführerin Sabrina Schwuchow zufolge konnte der Verein auf einige schöne Auftritte, interessante Veranstaltungen und gesellige Stunden im letzten Jahr zurück blicken. Die Vereinskasse zeigte ein positives Ergebnis, Neuwahlen gab es in diesem Jahr keine, Heiko Stanisch wurde jedoch als musikalischer Leiter in seinem Amt bestätigt. Er wird jedoch erst wieder einen ausführlichen Bericht liefern, wenn die Zahl der aktiven Spieler die 20er Marke erreicht hat. Der Probenbesuch war mit knapp über 79 Prozent sehr gut, bei den 34 Proben und zehn Auftritten kamen Christian Franz, Raphael Scheugenpflug und Kevin Lüthe am häufigsten und wurden dafür auch mit einem Geschenk belohnt.

Bürgermeister Georg Eble lobte den Fanfarenzug als Verein, der die Gemeinde bereichert und das positive Image nach außen trägt. Nach einer Aufräumaktion im Instrumentenlager konnten einige nicht mehr benötigte Instrumente aussortiert und ans Musikatelier in Tiengen übergeben werden. Von dort sollen diese Musikinstrumente als Spende an Bedürftige in arme Länder weitergeleitet werden.