Die Pioniertage der Fliegerei waren die Spielwiese der Männer in ihren fliegenden Kisten. Es galt das Prinzip: Probieren geht über Studieren. Klappte es mit dem Versuch, war‘s gut, wenn nicht, gab‘s Bruch. Verlief der glimpflich, konnte der Pilot immerhin seinen Hals retten. Nicht umsonst kennen Sportpiloten noch heute die Grußformel „Holm- und Rippenbruch“.

Erstaunlicherweise sind die Fähigkeiten zu einem klassischen Holmbruch auch heute in der Ära der Düsenjets noch erhalten geblieben, was im Herbst vor 25 Jahren auf dem heimischen Flugplatz Bohlhof bei Schwerzen bewiesen wurde: Mit laufendem Propeller machte sich eine unbesetzte Sportmaschine selbstständig, rollte führerlos mit Vollgas davon und krachte, ohne abzuheben, in ein Waldstück.

Bei der demolierten Maschine handelte es sich um den französischen Typ Morane. Sie hatte ihren Standplatz auf dem Bohlhof und gehörte sechs Hobby-Piloten gemeinsam. Einer von ihnen wollte an dem fraglichen Tag mit der Maschine zu einem Rundflug aufsteigen. Als er die vor der Halle stehende Maschine starten wollte, sprang der Motor nicht an. Worauf der Pilot die Maschine verließ und von Hand am Propeller drehte – offenbar, um ihn zur Zündung in eine günstigere Position zu bringen. Da geschah es: Unvermittelt sprang der Motor an, und der Propeller lief auf vollen Touren.

Als der Pilot versuchte, das Flugzeug an der Tragfläche festzuhalten, drehte sich die Maschine und rollte auf die Piste. Die steuerlose Morane, auf Vollgas gestellt, holperte über die Grasbahn, während der zurückgebliebene Pilot hilflos zusehen musste. Bevor größeres Unglück geschehen konnte, kam das Flugzeug in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen. Die Maschine krachte in die Bäume, dabei machte der Propeller Kleinholz und wurde selbst demoliert, Tragflächen und Rumpf wurden verzogen.

Der Pilot musste sich den Vorwurf gefallen lassen, sämtliche Sicherheitsregeln missachtet zu haben. Seine Rippen waren zwar nicht angeknackst, allerdings sein Ego. Hatte er doch den seltenen Beweis geführt, dass ein Bruchpilot nicht einmal unbedingt selbst am Steuerknüppel sitzen muss.