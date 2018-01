Wutöschingen Ensemble Vocaldente überzeugt in der Klosterschüer Ofteringen

Das aus Honnover stammende A-Cappella-Ensemble "Vocaldente" begeisterte in der Ofteringer Klosterschüer mit einem breiten Rhythmen-Repertoire aus Charlston, Swing, Rock und Pop und New-Metal.

Mit der A-Cappella-Gruppe "Vocaldente" hatte das Kulturring-Team mit Annette Loll an der Spitze wieder eine gute Auswahl getroffen – die Zuhörer zeigten sich absolut begeistert, das Programm in der Klosterschüer kam bestens an. Zum Schluss gab es sogar stehenden Applaus.

Die A-Cappella-Künstler sind keine Unbekannten auf der Konzertbühne, mit internationalen Preisen ausgezeichnet, ist die Gruppe auch in zahlreichen Städten und kulturbewussten Orten eine willkommene Abwechslung mit Anspruch an die Gesangskunst. Bereits 2004 gründete sich das Ensemble aus Mitgliedern des Knabenchors Hannover, der Hochschule für Musik und dem Hannover Theater. Mit ihrem aktuellen Tournee-Programm "Life is a Highway" boten die fünf Männer ein reiches Repertoire mit flottem Vocalrhythmus aus Charlston, Swing, Rock und Pop, Rapp, Hipp-Hop, New-Metall und sogar einem Bollywood-Song. Mit kleinen Geschichten und Anekdoten zu den Liedern, die teilweise aus eigener Produktion stammten, wurden die Zuhörer in die Show eingebunden. Der Stimmungsfunke war ins Publikum übergesprungen, das wohnliche Ambiente der Klosterschüer ergänzte sich bestens mit dem Bandcharakter.

"Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist" von Grönemeyer wurde ebenso impulsiv und mit Bravour präsentiert, wie das alte Volkslied "der Kuckuck und er Esel". Einigen Gästen mag auch der Toto-Hit "Rosanna" noch lange in den Ohren geklungen haben. Und ganz zum Schluss bot das Ensemble ein Gesangsstück aus der hohen Kunst des anspruchsvollen Chorgesangs und verabschiedeten sich mit dem Lied "Irgendwo auf der Welt" von den Comedian Harmonists.