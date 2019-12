von Yvonne Würth

Beeindruckende Leistungen und jede Menge Spaß gab es bei der jährlichen Vorführung des Turnvereins Wutöschingen in der Alemannenhalle Wutöschingen.

Vorsitzende Nicole Elsässer hatte mit ihren 25 Übungsleiterinnen ein knapp zweistündiges Programm zusammengestellt, bei dem der hohe Anteil an Kindern und Jugendlichen der 440 Mitglieder in zehn Programmpunkten gut gesehen werden konnte.

Mit witzigen Ideen für die Präsentation, rhythmischen Pop-Hits aus dem Lautsprecher und jeder Menge Hilfe hinter der Bühne, wurde ein gelungener Nachmittag dargeboten. Die immensen Vorbereitungen und der wochenlange Aufwand wurden vom sehr zahlreichen Publikum gar nicht wahrgenommen, während sie gemütlich bei Kaffee und Kuchen saßen und ihre Sprösslinge mit Handy und Kamera filmten, da das Turnerteam bereits sehr geübt ist. Was besonders positiv auffällt: Viele der Turnerinnen, die bereits seit dem frühesten Alter dabei sind, leiten oder unterstützen mittlerweile selbst eigene Turngruppen.

Saskia Rehberger und Saskia Buresch eröffneten den Nachmittag mit dem Eltern-Kind-Turnen auf der Grünen Insel Irland. Kleeblatt und Kobold gehören zu den berühmten Wahrzeichen des Landes. Die Turnergruppe der Drei- und Vierjährigen reiste mit ihren Kapitänen, den Übungsleiterinnen Vanessa Müller und Linda Ebner mit der Aida durch die Meere. Die Tanzgruppe ab Klasse drei reiste träumend auf der Suche nach neuen Erfahrungen unter Leitung von Vanessa Müller, Michaela Buchta und Saskia Rehberger.

Es folgte eine weitere Reise nach Spanien. Vanessa Dohse hatte mit einer kleinen Gruppe von Tänzern die Choreografie einstudiert. In die Südsee an weiße Strände ging es mit den Turnerinnen im Grundschulalter. Luisa Vogelbacher, Saskia Buresch und Maren Preiser sorgten als Übungsleiterinnen für unvergessliche Momente. In die Berge und hoch zum Gipfelkreuz stiegen anschließend die großen Kindergartenkinder mit Melissa Bury und Jacqueline Braun.

Im Anschluss an die Pause führten die Jüngsten vor, was sie im Geräteturnen schon leisten können. Zusammen mit Saskia und Nicole Elsässer, Melissa Bury, Isabell Siehler und Cora Preiser hatten sie dies einstudiert.

Zum Aprés-Ski fuhren die großen Mädchen der Geräteturngruppe und zeigten ihre temporeichen Vorführungen. Diese führten sie nach nur einer Trainingseinheit auf der neuen Airtrackbahn der Gemeinde vor. Darauf eingestimmt wurden sie von Nicole und Saskia Elsässer, Melissa Bury und Isabell Siehler. Auch Jungs turnen gerne.

Mit David Dietrich, Arthur Meier und Philip Süß zeigten die Grundschüler, was man am Strand von Hawaii alles machen kann, außer Sandburgen zu bauen.

Auf Kaffeefahrt durch Deutschland, die Schweiz und Österreich gingen die Fünftklässlerinnen mit Saskia und Nicole Elsässer und Bianca Bächle. Zum gelungenen Abschluss gab es einen Tanz der Kinder und Übungsleiter.