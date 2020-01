von Juliane Kühnemund

Im Jahr 2010 ging das Nahwärmenetz in Ewattingen in Betrieb, seither verkauft die Gemeinde Wärme an die Kunden. Die Preise der Nahwärme bestehen aus zwei Komponenten: einem Arbeitspreis und einem Grund- beziehungsweise Leistungspreis. Mit dem Arbeitspreis wird die vom Kunden abgenommene Wärmemenge vergütet, die Höhe der Kosten ist also an den Verbrauch des Kunden geknüpft. Mit dem Grundpreis wird die Bereitstellung der Wärme durch die Gemeinde vergütet – unabhängig vom konkreten Verbrauch des Kunden.

Änderung des Tarifs

Der 2010 angebotene Tarif für Wärmekunden (Arbeitspreis 79 Euro je MWh, Grundpreis 17 Euro jährlich je kW installierter Leistung) wurde zum 1.1.2016 geändert. Die Nachkalkulation der Nahwärme hatte zum Ergebnis, dass der Anteil des Grundpreises zu niedrig kalkuliert war, erläuterte Bürgermeister Christian Mauch in jüngster Ratssitzung. Der neue Tarif ab 2016 beinhaltet einen Arbeitspreis mit 65 Euro je MWh und einen Grundpreis von 34 Euro jährlich je kW installierter Leistung.

Verträge laufen aus

Im Jahr 2020 laufen nun für die ersten Wärmekunden die vereinbarten Verträge aus. Die Gemeindeverwaltung schlug nun vor, diese Kunden sukzessive auf den Tarif 2016 umzustellen, sodass in absehbarer Zeit nur noch ein allgemeingültiger Tarif für alle Kunden existiert und eine Preisgerechtigkeit herrscht.

Finanzielle Auswirkungen

Wie Christian Mauch in der Ratssitzung bekannt gab, hat die Verwaltung die finanziellen Auswirkungen durch die Tarifumstellung anhand der bestehenden Verbrauchswerte hochgerechnet. Für 33 Kunden (62 Prozent) ergibt sich auf Basis des Verbrauchs 2018 eine niedrigere Jahresabrechnung, für 14 Kunden (27 Prozent) ergibt sich eine höhere Abrechnung. Für sechs Kunden (11 Prozent) wäre die Tarifumstellung kostenneutral. Bei den 14 Kunden mit höheren Jahresabrechnungen liegt die Kostensteigerung zwischen 20 Und 240 Euro im Jahr, ergänzte der Bürgermeister.

Einstimmiger Beschluss

Wolfgang Dornfeld (UWW) begrüßte den Vorschlag der Verwaltung, einheitliche Tarife anzustreben. „Der Wärmeverkauf wird dann gerechter“, sagte der Gemeinderat. Dieser Meinung schlossen sich auch die Ratskollegen an. Einstimmig beschloss der Wutacher Gemeinderat die Änderungskündigung der Wärmeversorgungsverträge, denen die Preise des Tarifs 2010 zu Grunde liegen. Sie sollen sukzessive auf den Tarif 2016 umgestellt werden, sobald die zehnjährige Vertragsbindung ausläuft.