von sk

Offenbar auf der Suche nach Bargeld haben der oder die Täter sämtliche Behältnisse in den Büros und einen Kaffee-Automaten aufgebrochen. Außer einem kleinen Münzgeld-Betrag und einem alten Handy hätten die Einbrecher aber keinerlei Beute gemacht, so die Angaben der Polizei. Der hinterlassene Schaden an und in den Gebäuden fällt hingegen vierstellig aus. Auf sachdienliche Hinweise hofft die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741/83 160.