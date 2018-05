Wutöschingen Ein besonderes Klangerlebnis: Schulorchester der Alemannenschule begeistert Besucher in der Klosterschüer

Das Schulorchester der Alemannenschule begeistert die Besucher in der Klosterschüer. Die jungen Musiker bieten ein Konzert auf hohem Niveau.

Gerne kamen die Eltern sowie die Geschwister, die Großeltern nebst Onkel und Tanten, um die jungen Musikerinnen und Musiker zu hören. Das Schulorchester der Alemannenschule hat zum Konzert in die Klosterschüer eingeladen. 49 Lernpartner der ASW proben wöchentlich an zwei Tagen vor dem eigentlichen Unterricht in der Bläserklasse, außerdem reiste die Orchestergruppe für drei Tage nach Ochsenhausen in die Landesakademie für musikalische Bildung und bereitete sich dort intensiv auf das Konzert vor, bei dem sie ihr Können unter Beweis stellten. Mit einer musikalischen Reise durch die Welt der großen Komponisten und Weltmetropolen wurden die Gäste, die in großer Zahl die Klosterschüer füllten, bestens unterhalten.

Unter der Leitung von Lernbegleiter Valentin Helling boten die Nachwuchsmusiker ein tolles Konzert auf hohem sowie anspruchsvollem Niveau. Mit der Melodie "In 80 Tagen um die Welt" brachte das Orchester eine Vielzahl an Stilelementen ein, der Einfallsreichtum der Jugend in der Umsetzung und Darbietung überraschte die Zuhörerschar.

Als Gesangssolistin war Daria Buse, die sonst das Alt-Saxophon spielt, als Eiskönigin mit dem Stück "Let it go" zu hören, Michael Kessler und Timo Bächle an den Trompeten beim Stück "Belvedere", begeistert applaudierten die Zuhörer. Mit dem Michael-Jackson-Hit-Mix machten die Kids besonders ihren Eltern eine Freude, diesen Sound hatten alle noch aus ihrer Jugendzeit in den Ohren. Meisterhaft bewältigte das Schulorchester den Rhythmuswechsel und den satten Groove mit der E-Gitarre. Das Orchester besteht seit sechs Jahren, dennoch sind nur wenige Lernpartner, nämlich nur die in der 10. Klasse so lange dabei, die anderen entsprechend ihrer Klassenstufe kürzer.

Der Förderverein der ASW finanzierte den Aufenthalt für die Jugendlichen in Ochsenhausen bei der Landesakademie und ermöglichte somit für alle ein erstklassiges Probewochenende. Dass sich diese Investition gelohnt hat, konnten alle Konzertgäste am Klangerlebnis des Orchesters wahrnehmen, mit "Smooth", dem ultimativen Sommerhit aus dem Jahr 1979 weckten die Schüler sogar die Tanzlust und spielten mit dem gekonnten Einsatz einschlägiger Rhythmusinstrumente noch eine brasilianische Samba.

Ganz klar, dass es mit einer Zugabe nicht getan war, die Konzertgäste hörten nicht auf zu klatschen, insgesamt dreimal setzten die jungen Musikkünstler nochmal die Blasinstrumente an den Mund und mit Lust und Freunde wurden die Trommeln und Schlagzeuge sowie Gitarren gespielt.