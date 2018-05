Wutöschingen Ein Stück Heimat im Fernsehen: SWR stellt am 20. April die Gemeinde Wutöschingen vor

Ein Stück Heimat im Fernsehen: SWR stellt am 20. April die Gemeinde Wutöschingen vor

Der SWR stellt in seiner Serie "Landleben 04" Dörfer vor. Am Freitag, 20. April, läuft ein Film über die Gemeinde Wutöschingen.

Im Herbst drehte der SWR in verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde Wutöschingen Filmaufnahmen und produzierte einen Film zur Serie "Landleben 04". Dieser Film läuft nun am Freitag, 20. April, um 21 Uhr im SWR-Fernsehen.

Bei einem Empfang in der Ofteringer Klosterschüer wurde für alle an den Dreharbeiten beteiligten die Serie vorgestellt, Landleben 04 stellt Gemeinden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vor, die zwischen gewollter Tradition und geplanter Urbanität ringen.

Wie sieht der demografische Wandel in der Realität auf dem Lande aus, welche Herausforderungen gilt es zu bewältigen, welche Ideen verwirklichen starke Protagonisten, die sich dafür ins Zeug legen, dass das Leben in den Dörfern erhalten bleibt. Die Redakteurin Mia Funk und der Filmproduzent Jochen Loebbert haben mit ihrem Team einen Blick auf Wutöschingen geworfen und einen Film zusammengestellt, der zeigt, dass die Hoffnung nicht aufgegeben werden muss.

Auch in der Provinz bleibt die Zeit nicht stehen – ganz im Gegenteil, dank Menschen, die die Ärmel hochkrempeln, können hier richtungsweisende Innovationen entstehen.