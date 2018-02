vor 26 Minuten Heidrun Glaser Wutöschingen Durch ein Leck in der Abwasserleitung entsteht der Gemeinde ein großer Schaden

Ein Leck in der Abwasserleitung zum Abwassersammler in Wutöschingen aus Richtung Eggingen im Flussbett der Wutach versetzt die Gemeinde Wutöschinen samt Feuerwehren und Technischem Hilfswerk sowie Fachpersonal in Stress.