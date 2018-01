Wutöschingen Dreikönigskonzert des MV Wutöschingen: Musiker gehen in ihrem Element auf

Der Musikverein Wutöschingen hat mit seinem erstem Konzert im Jahr 2018 beeindruckt. Dabei zeigt auch das Jugendorchester KOW Wutöschingen eindrucksvoll sein Können.

Wutöschingen – Zum ersten Konzert im neuen Jahr lud der Musikverein Wutöschingen in die Alemannenhalle Wutöschingen. Das energiegeladene Eröffnungsstück „Sparks of Fire“ von Wietse Meys und Jo Hermans setzte mit seinen schnellen und schweren Rhythmen bereits den Kurs für das Dreikönigskonzert. Das Motto lautete „Magische Funken im Eis“, die Jugendvertreter hatten gemeinsam mit dem Musiker-Nachwuchs Schneemann Olaf und seine Schneekristall-Freunde als Deko gebastelt. Anlass war das Musikstück „Frozen (Die Eiskönigin)“ von Kristen-Anderson und Robert Lopez in Bearbeitung von Kazuhiro Morita. Die Musik zum Kinderfilm barg einige Schwierigkeiten, ebenso wie die übrigen Stücke des Abends.

So hatten sich die knapp 70 Musiker unter der Leitung von Franz Brädler auch die „Highlights from Carmen“ von Georges Bizet in Bearbeitung von John Glenesk Mortimer vorgenommen. Unter anderem stellten sie musikalisch den Stierkampf in der Arena dar. Der Jazz-Walzer Nr. 1 von Otto M. Schwarz näherte sich dem Big-Band-Stil an. Nach der Pause feierten Benny Morath, Christian Ebner, Patricia Mutter und Dietmar Buri ihre 40 Jahre aktives Musizieren mit einem Gläschen Rotwein, das ihnen der Vorsitzende Thomas Bächle traditionsgemäß einschenkte, während ihre Musikerkollegen ihnen ein Medley der Disco-Gruppe Boney M. spielten.

Im dritten Konzertteil angekommen, fühlten sich die Musiker sichtlich wohl in ihrem Element und spielten aus dem Italo-Western „Für eine Handvoll Dollar“ die schönsten Melodien von Ennio Morricone. Dieses Stück wurde dem Männergesangverein Wutöschingen und Conny Schlegel für die jahrelange gegenseitige Unterstützung gewidmet, die den Chor zu einer Notenspende veranlasst hatte, wie die charmante Ansagerin Annette Maier bekannt gab.

Neben Pink Floyds „Another Brick in the Wall“ stach das Stück „Last Call“ von Otto M. Schwarz besonders hervor, da es vom Publikum mit begeistertem Applaus gewürdigt wurde. Unter den zahlreichen Solisten des Abends werden hier stellvertretend Volker Triebs und Bodo Dohse erwähnt. Die Zugaben richteten sich an das erfreulich gut vertretene junge Publikum mit Alan Parsons „Lucifer“ mit drei E-Gitarren sowie an die Polka-Liebhaber mit Martin Scharnagls „Von Freund zu Freund.“

Den Konzertabend in der Alemannenhalle eröffnet hatte das Jugendorchester JOW Wutöschingen unter der Leitung von Yvonne Würth. Die 24 Jungmusiker im Alter zwischen neun und 15 Jahren hatten mit den vier Titeln „Speed“, „Shape of you“, „Spider-Rag“ und „You Raise Me Up“ eindrücklich vorgeführt, dass sich die Wutöschinger Musikvereine die nächsten Jahre keine Sorgen um den musikalischen Nachwuchs machen müssen.