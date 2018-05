Waldshut-Tiengen Diese Vögel sind eben etwas Besonderes, sagt Züchter Wolfgang Lampert über Brieftauben

Auf einen Kaffee mit... Wolfgang Lampert. Er ist seit seiner Jugend Taubenzüchter und stellt dieses Hobby in den Mittelpunkt seines Lebens. Warum ihn die Brieftauben so in den Bann ziehen, verrät er im Interview.

Herr Lampert, was fasziniert Sie so sehr an Brieftauben?

Tauben sind sehr intelligente Vögel, sie haben einen ganz besonderen Orientierungssinn, so wie alle Zugvögel. Diese Fähigkeit durch gezieltes Training und Zucht dieser Tiere noch zu optimieren, fasziniert mich seit meiner Jugend. Damals hatte ein Mieter im Haus, in dem ich aufwuchs, einen Taubenschlag mit Haustauben. Als ich zehn Jahre alt war, wollte ich auch eigene Tauben haben und entschied mich für Brieftauben, weil diese Vögel eben etwas Besonderes sind.

Was ist der Unterschied zwischen Brieftauben, Haus- oder Stadttauben und auch Hochzeits- oder Friedenstauben?

Die Brieftaube stammt von der Felsentaube in Nordafrika ab, die Stadttauben haben sich aus Haustauben wild entwickelt. Ihre Population ist unkontrolliert, weil sie nicht wie die Brieftauben standorttreu sind. Brief- oder auch Hochzeitstauben haben ihren Wohnraum im Taubenschlag und leben nicht irgendwo im Freien. Die Brieftauben werden so trainiert, dass sie immer wieder zu ihrem Heimattaubenschlag zurückkehren, auch die Nachzucht wird direkt im Schlag des Züchters ausgebrütet und aufgezogen. Durch gezielte Paarung wird darauf geachtet, dass ein erfolgreicher Nachwuchs gezüchtet wird. Seit Jahrhunderten werden Tauben als Überbringer von Nachrichten eingesetzt, zum Beispiel bei Kriegen, um geheime Nachrichten von der Front zu übermitteln. Hochzeits- oder auch Friedenstauben sind durch ihre Zuchtselektion weiße Brieftauben, sogenannte Albinos. Der Zuchtfokus liegt dann mehr auf der Farbe des Gefieders, weniger auf der Orientierungsfähigkeit. Deshalb gibt es auch sogenannte Pfautauben, diese sind ebenfalls ganz weiß, haben aber aufgrund der Züchtung keinen Orientierungssinn mehr. Diese Tauben sind hilflos verloren, wenn sie bei einem Event wegfliegen, sie finden nicht mehr in ihren Schlag zurück. Diese Züchtung lehne ich strikt ab.

Was ist das Ziel des Brieftaubensports?

Der Brieftaubensport verfolgt das Ziel, Tauben mit einem ausgeprägten Heimfindevermögen und Heimkehrwillen zu züchten. Ganz wichtig ist dabei, dass sich die Vögel im Taubenschlag wohlfühlen. Die Gesundheit und Pflege der Tiere steht im Vordergrund, sie werden deshalb auch ausschließlich im Schlag gefüttert. So wie die Zugvögel verfügen die Tauben über die Fähigkeit, große Distanzflüge zurückzulegen. Wildvögel fliegen teilweise freiwillig 2000 bis 3000 Kilometer täglich. Deshalb ist das Langstrecken-Flugverhalten nicht wider die Natur der Tiere, sondern wird bei den Brieftauben lediglich durch Zucht und Training optimiert.

Wie sind die Taubenzüchter organisiert?

Die Taubenzüchter sind in Vereine organisiert, hier gibt es den Wutöschinger Brieftaubenzüchterverein, die Hochburg der Taubenzüchter am Hochrhein. Übergeordnet ist die Reisevereinigung Hochrhein e. V. in Waldshut und darüber steht der Regionalverband Südbaden in Freiburg sowie der Dachverband Deutscher Brieftaubenzüchter in Essen. Die einzelnen Vereinsorganisationen veranstalten Distanzflugwettbewerbe. Der Verband der Brieftaubenzüchter hat bei der Unesco den Antrag gestellt, dass der Distanzflug nun auch als Weltkulturerbe anerkannt wird. Damit möchten wir den Stellenwert der Brieftauben erhöhen.

Woran liegt es, dass der Brieftaubensport nicht so populär ist?

Das Hobby ist nicht sehr bekannt, es blüht eher im Verborgenen. Es fordert Tierliebe und Tierverständnis, ist recht anspruchsvoll und hat eine große Verpflichtung den Tieren gegenüber, die täglich versorgt werden müssen. In den Vereinen kann die Betreuung auf mehreren Schultern verteilt werden. Ein weiterer Faktor ist unsere moderne Hausarchitektur, da gibt es kaum Raum unter dem Dach für einen Taubenschlag. Ich habe deshalb in Schwerzen die Anlage auf 2,5 Hektar für unseren Verein gebaut. Hier sind rund 300 Tauben zentral untergebracht, dies gilt als zukunftsweisend, um das Hobby mehr in der Bevölkerung zu etablieren.

Wie wird diese Sportart in der Öffentlichkeit präsentiert?

Am 15. April findet deutschlandweit der Tag der Brieftauben statt, da öffnen die teilnehmenden Taubenzüchter ihre Taubenschläge und informieren über ihr Hobby und den Sport.

Wie sieht es mit dem Tierschutz aus?

Der Tierschutz liegt uns sehr am Herzen. Die Flugdistanzen bei den Wettbewerben werden nicht aufs Limit ausgereizt, wir beschränken uns hier am Hochrhein auf 600 Kilometer. In den Beneluxländern werden auch Distanzflüge um die 1000 Kilometer organisiert, auch dies ist für die Tiere kein Leistungsproblem, denn das weite Fliegen liegt in ihrer Natur. Bei der Vogelhaltung wie beim Transport der Tiere wird auf größte Sicherheit und Sorgfalt sowie Wohlbefinden Wert gelegt. Jeder Züchter ist darauf bedacht, dass es seinen Tauben gut geht, denn gesunde Tauben mit bester Fitness sind ja sein Aushängeschild.

Zur Person

Wolfgang Lampert wohnt in Schwerzen, ist 65 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Er ist im Ruhestand und war zuvor 45 Jahre bei den Aluminiumwerken Wutöschingen tätig, davon 38 Jahre als Vertriebsleiter für den Raum Südbaden. Lampert ist Vorsitzender des Brieftaubenzuchtvereins Wutöschingen und seit 1980 Vorsitzender der Reisevereinigung Hochrhein, im Regionalverband Südbaden agiert er ebenfalls in der Vorstandsorganisation. Er hat mit seinen Brieftauben bereits zahlreiche Preise gewonnen, ist unter anderem Schweizer Meister und züchtet auch Hochzeits- sowie Friedenstauben, die bei speziellen Anlässen in die Lüfte starten.