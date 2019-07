Der Selbstversorgergarten von Paula und Armin Flum lockte am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche Gartenfreunde nach Wutöschingen. Bei Führungen erläuterte die Ernährungstherapeutin die unterschiedlichen Gemüsesorten, Kräuter und Blumen, die sie anpflanzt.

Darunter eine alte Erbsensorte, die mitsamt der Schale verzehrt werden kann. In den 1970er Jahren ließ sie sich zur Ernährungstherapeutin ausbilden und hat inzwischen 20 Bücher veröffentlicht. Ihr Rat war in vielen Gesprächen im kleinen Kreis an einem schattigen Plätzchen bei Kaffee und Kuchen gefragt.

Sie erzählt, dass Reinerlös der Spenden und aus dem Verkauf von Kuchen und Kaffee auch in diesem Jahr wieder Straßenkindern zur Verfügung gestellt wird.