Wutöschingen Die neu gegründete Räuberzunft Klettgau-Wutachtal feiert Premiere

Die Räuberzunft Klettgau-Wutachtal nimmt sich viel vor für ihre erste Saison. Die Beteiligung an zahlreichen Umzügen und anderen Fasnachtsterminen steht auf dem Programm.

Die Räuberzunft Klettgau-Wutachtal startet in ihre erste Fasnet-Saison. Der Narrenverein wurde im vergangenen Juli gegründet. Gründer und Vorsitzender Andreas Klormann sowie Ehefrau Doris Kaiser-Klormann waren im Anschluss an die vergangene Fastnachts-Saison aus der Degernauer Narrenzunft Schnook ausgetreten. Vor ihrer ersten Saison haben die Räuber zahlreiche Arbeitseinsätze absolviert, um ihrem Vereinskonto ein Polster für die Erstanschaffung des neuen Häs' zu verschaffen. Trotz des hohen Eigenanteils am Kostüm und der vielen Arbeitsstunden stehen die Mitglieder geschlossen hinter dem Vorhaben. Wenn sie nicht im Räuber-Kostüm unterwegs sind, erkennt man die familienfreundlichen Narren am leuchtend orangen T-Shirt. Die Maske wird erstmals am 20. Januar in Blumberg getragen.

Nach dem Jubiläumsumzug in Lenzkirch am 14. Januar werden sie am 20. Januar beim Jubiläumsumzug der Wutachhexen in Blumberg mitlaufen und das wilde Räuberleben im Wutachtal vorführen. Die Gruppe um den Vorsitzenden und Gründer Andreas Klormann nimmt ebenfalls am Kleggau-Narrentreffen teil, und zwar sowohl beim Jestetter Nachtumzug am 27. Januar als auch beim Umzug am Sonntagmittag, 28. Januar. Etwas weiter weg fahren die Räuber am Sonntag, 4. Februar, da geht es zum Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte nach Murg.

Den frühen Vogel fängt die neue Zunft am schmutzigen Donnerstag, 8. Februar. Dann wird die Bevölkerung aus Degernau um 5 Uhr in der Frühe geweckt und Schule und Kindergarten geschlossen. Im Anschluss geht es weiter nach Wutöschingen, auch hier wird gemeinsam mit den Narren und Guggenmusikern Bürgermeister Georg Eble für die närrischen Tage vom Amt enthoben. Am Nachtumzug der Rebfüdle Erzingen am 9. Februar wird mitgelaufen, ebenso beim Umzug der Fröschezunft am Fasnachtssonntag, 11. Februar. Den Fasnetmontag verbringen die Räuber in Grießen, dort laufen sie beim Rosenmontagsumzug der Esel mit. Abschließend geht es am 18. Februar zur alten Fasnet in die Schweiz, dort nehmen sie am Umzug in Neuhausen teil.