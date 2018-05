Wutöschingen Die drei Fasnachtsvereine Narrenzunft Horheim, Chropfli und Fallensteller fusionieren

Die Horheimer Fasnachtsvereine Chropfli und Fallensteller gehören nach einer geplanten Satzungsänderung künftig alle zur Narrenzunft Horheim.

Die Horheimer Narrenzunft hat sich inzwischen aus drei Gruppierungen zusammengefunden: der Narrenzunft Horheim, den Chropfli und den Fallenstellern. Bei ihrer Hauptversammlung blickten sie auf eine gelungene Fasnachtssaison zurück. „Wir sind stolz, dass unsere Tradition der Fasnacht erhalten bleibt und einige Neumitglieder bei uns mitmachen“, sagte die Vorsitzende Anja Pilia.

Auch Bürgermeister Georg Eble lobte das Engagement der Narren, die die Attraktivität des närrischen Treibens vor Ort durch Ideenreichtum und Einsatz wieder gesteigert hätten. Die Chropfli mit ihren auffälligen Masken, die einen überdimensionalen Kropf am Hals zeigen, fallen bei den Umzügen ins Auge. Die Kropfbildung basiert auf einer alten Geschichte, nach der das Horheimer Wasser keine besonders gute Qualität hatte und sich dadurch bei vielen Dorfbewohnern eine Geschwulst in Form eines Kropfes am Hals entwickelte.

Auch die Fallensteller sind überall ein Blickfang, sie versetzen die Umzugsgäste mit ihren furchterregenden Blicken und haschenden Händen in Angst und Schrecken. Durch eine Satzungsänderung, die in dieser Saison durchgeführt werden soll, sind die Chropfli und die Fallensteller in den Verein integriert.

Bei den Wahlen wurden Anja Pilia als Vorsitzende sowie Nico Pilia als Beisitzer bestätigt. Der Kassenbericht zeigte eine zufriedenstellende und ausgeglichene finanzielle Vereinssituation. Ein großer gemeinsamer Ausflug kann geplant werden, die Vorbereitungen sind im Gange. Als gemeinsames Ziel wurde die Akkreditierung von weiteren neuen Mitgliedern, die sich aktiv an der Fasnacht beteiligen wollen, festgelegt.