Knapp 300 Bürger von 1374 Wahlberechtigten nutzten die Kandidatenvorstellung in der Gemeindehalle Eggingen für die Bürgermeisterwahl. Neben Bürgermeister Karlheinz Gantert erschienen beide Herausforderer aus Eggingen, Wolf-Dietrich Zurbrügg und Markus Schaaf. Dauerkandidat Samuel Speitelsbach war nicht anwesend.

Der Termin Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 15. Dezember, zwischen 8 und 18 Uhr im Rathaus statt. Ab 18 Uhr ist die Halle geöffnet, die Landfrauen bieten Getränke und Snacks an, bis das Ergebnis veröffentlicht wird. Der Musikverein wird dem Gewählten ein Ständchen bringen. Ein eventuell nötiger zweiter Wahlgang, falls kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält, wurde auf Sonntag, 12. Januar, festgesetzt.

Während Gantert auf die 16 Jahre im Amt zurückblickte, legten Zurbrügg und Schaaf den Fokus auf ihre Person und ihre Ziele für die Gemeinde. Alle drei waren gut vorbereitet, hielten sich an die Redezeit von einer Viertelstunde und beantworteten sachlich die teilweise provozierenden Fragen. Da der Gemeinderat als Wahlausschuss zur Neutralität verpflichtet ist, enthielt er sich in der Fragerunde. Bürgermeisterstellvertreter Holger Kostenbader verwies auf das Angebot, die Gemeinderatssitzungen zu besuchen und dort Fragen und Anliegen zu äußern. Viele Fragen betrafen Themen, die im Gemeinderat angegangen wurden und werden, wie die Seitenwände der Einsegnungshalle oder die Heizung des Kindergartens.

Die Fragen der Bürger Die Ärzteversorgung Gespräche mit einem Zahnarzt gab es bereits (Gantert), neue Lösungen wie Ärztehaus Wutöschingen (Zurbrügg) oder Privathaus mit Praxis (Schaaf) seien nötig. Der Badesee „Wird der Badesee zugeschüttet?“, dies befürchtet Willi Limberger. Gantert konnte Schwimmmeisterin Julia Meier für mindestens eine zweite Saison gewinnen. Ein neues Konzept für den Badesee wünschte Franz Hofmann von Zurbrügg und Silvia Ebi von Schaaf. Dieser möchte neue Lösungen suchen. Die Digitalisierung Die Digitalisierung für die Grundschule sieht Schaaf nicht als Schwerpunkt, möchte jedoch eine Konkurrenzsituation in Sachen Glasfasernetz-Anbieter. Eine Bürgerversammlung bietet Gantert gerne an, wenn der Gemeinderat es wünscht, für Zurbrügg sei dies essenziell wichtig. Persönliches Johann Zeller wollte wissen, ob sich Zurbrügg als Bürgermeister bewirbt, um die Flucht in den öffentlichen Dienst anzutreten, da er in der Autoindustrie tätig sei. Dies sei jedoch nicht der Fall, bei Hago fühle sich Zurbrügg sehr wohl. Die Finanzen Lacher im Publikum gab es auf die Antwort nach Bernhard Beils Frage an Gantert zur Finanzierung der ehemaligen Bürgermeister, da nach der Wahl entweder zwei oder drei Bürgermeister, amtierend oder außer Dienst, aus dem Gemeindesäckel bezahlt werden. Die Infrastruktur Markus Kramer erkundigte sich bei Gantert nach einer Erweiterung des Gewerbegebiets. Diese sei nur in Richtung Eberfingen möglich und nur mit Schaffung von Rückhalteflächen, da es im Überschwemmungsgebiet der Wutach liegt. Die Wasserversorgung und die sichere Überquerung der Bonndorfer Straße lag den Bürgern ebenfalls am Herzen.

Karlheinz Gantert

Der amtierende Bürgermeister Karlheinz Gantert zitierte sein Vorbild Alan Kay: „Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“ Rückblickend erinnerte er an die Wahlen der vergangenen zwei Amtsperioden mit mehr als 81 Prozent und sieben Kandidaten 2004 beziehungsweise 95 Prozent ohne Gegenkandidat 2011 und möchte nun seine dritte Amtsperiode starten. Die mehr als 16 Millionen Euro an Investitionen und 550.000 Euro Verschuldung stellten eine sehenswerte Bilanz dar. Die Einwohnerzahl von 1755 entspreche der von 2004, in drei neuen Baugebieten mit 46 kostengünstigen Grundstücken zogen vor allem junge Familien ein.

256 Geburten seit 2004 entsprächen 16 Geburten jährlich. Für den Nachwuchs seien ergänzende Betreuungsformen in Kindergarten und Grundschule aufgebaut worden mit vier Gruppen, inklusive Ganztagsgruppe mit verlängerter Öffnungszeit sowie Kleindkindgruppe ab dem ersten Lebensjahr. Fünf Hektar neues Gewerbegebiet in „Vorhaslen III (1)“ und II seien entstanden. Gemeinsam mit den beiden Nachbargemeinden Stühlingen und Wutöschingen sei seit 2014 der Zugverkehr nach mehr als 40 Jahren wieder aktiviert worden, zunächst mithilfe der „lebenden Schranke“ Karin Kraatz, ab Montag mit acht täglichen Anfahrten. Die Straßenlaternen seien auf LED umgestellt, die Gemeindehalle in mehreren Schritten saniert und der komplette Fuhrpark des Bauhofs erneuert worden.

Aktuell werde die Ortsmitte neu gestaltet und die dringend nötige Kanalentlastungsleitung entlang der Bonndorferstraße gebaut. Vorausschauend sei die Verlegung von Leerrohren für DSL gewesen, im Oktober 2019 habe die Firma Stiegeler IT für HochrheinNET übernommen. Für die Zukunft seien 16 Bauplätze im Baugebiet Rosenäcker und ein Strukturplan für die Wasserversorgung (mit Zuschussgeldern) vorgesehen, der Glasfaserausbau mit Stiegeler IT werde bis in drei oder vier Jahren fertiggestellt sein, die beiden Fahrzeuge LF 8 und SL 500 für die Feuerwehr sollen ersetzt, die Kinderbetreuung flexibler gehalten werden. Durch Spielplatzneubau und -verlagerung sei Platz im Ortszentrum für eine seniorengerechte Wohnanlage, erste Gespräche mit Investoren hätten stattgefunden.

Wolf-Dietrich Zurbrügg

Der Herausforderer Wolf-Dietrich Zurbrügg zitierte Johann Wolfgang von Goethe und hält es für an der Zeit, dass nach 16 Jahren ein neuer Mensch mit neuen Ideen Bürgermeister wird. Ihm ist bewusst, dass es ein neues Lernfeld für ihn ist. Der 48-jährige ist seit acht Jahren verheiratet und verbrachte bereits Kindergarten und Grundschule in Eggingen, wie auch den Zivildienst auf dem Bauhof. Er ist staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau und Betriebswirt GA und arbeitet in der Automotive Industrie bei der Firma Feinwerktechnik Hago als Process Engineer (Optimierung und Entwicklung). „Ich liebe Eggingen“, sagte er, als Egginger für Eggingen nannte er seine Ziele, sollte er zum Bürgermeister gewählt werden.

Eine ausreichende Wasserversorgung für Baugebiete und Gewerbegebiete, damit der Löschwasserbedarf für mindestens zwei Stunden gedeckt werden kann im Falle eines Brandes. Am Herzen liege ihm auch eine sichere Überquerung der Bonndorfer Straße zur Bushaltestelle, Kindergarten, Schule und Spielplatz sowie sonntags zur Kirche. Für die veraltete Heizung im Kindergarten sieht er unverzüglichen Handlungsbedarf, die Nachtspeicheröfen sollten einer modernen Lösung wie einer Elektroheizung weichen. Eine Überwachungskamera im Eingangsbereich von Grundschule und Pausenhof nachts und außerhalb der Schulzeiten sollten die Vermüllung durch Unbefugte reduzieren.

In Sachen schnelles Internet möchte er den Ausbau vorantreiben. Viele Ideen und Impulse könnten von der Nachbargemeinde Wutöschingen geholt werden. Zurbrügg sieht die Zukunft in Eggingen als familienfreundlichen Standort, als regenerative Ideen wünscht er sich die Bestückung der Dächer von gemeindeeigenen Gebäuden mit Photovoltaikanlagen, alternativ werde Solarstrom an Firmen verpachtet: „Eggingen goes Green“. Auch Tourismus sei ein Wirtschaftsfaktor für Eggingen, gerne in Kooperation mit Schwarzwaldtourismus. Den Lebensabend in Eggingens Zentrum verbringen können mit einer seniorengerechten Wohnanlage sowie die Gesundheitsversorgung in der Gemeinde mit Ärtztehaus oder Ähnlichem, dafür möchte Zurbrügg sich einsetzen. Das wertvolle Gut seien für den „Vollblut-Egginger“ auch Feuerwehr und Vereine.

Markus Schaaf

Der Herausforderer Markus Schaaf startete seinen Redeteil nicht mit einem Zitat, sondern wandte sich direkt an die Zuhörer, die er duzte, und erläuterte frei seine Person und seine Ziele für Eggingen. Der 48-Jährige lebt demnach seit drei Jahren getrennt von seiner Frau in Eggingen, sie haben einen erwachsenen Sohn, der als Kardiologe in Hamburg arbeitet. In Waldshut aufgewachsen, legte Schaaf ein Praktikum als Erzieher ab, dieses Thema liege ihm sehr am Herzen. Bei der Polizei absolvierte er Ausbildung und Studium zum Diplom-Verwaltungswirt FH, war bis 2013 bei der Kriminalpolizei Waldshut im Bereich der Wirtschafts- und Internetkriminalität, Finanzermittlungen und Controlling tätig.

Seit 2014 leitet er als Kriminalhauptkommissar eine Dienstgruppe beim Kriminaldauerdienst der Standorte Freiburg und Bad Säckingen. Privat mache er gerne Musik beim Männergesangverein und der Gitarrengruppe Detzeln sowie bei der Guggenmusik und war als Vorsitzender der IPA Waldshut, der International Police Association, federführend beim Polizeimarsch in Eggingen 2011 mit dabei. „In der Polizei habe ich alles erreicht, was erreicht werden kann, dort gibt es keine Entwicklungsmöglichkeit mehr für mich“, begründete er seine Kandidatur. Seine Stärken könne er gut einbringen, dazu gehörten Verwaltungsdinge, zwischenmenschlicher Umgang und Bürgernähe: „Ich habe genug Ideen für Eggingen.“ Schaaf unterteilte in Pflicht- und Küraufgaben. Neben Wohnung, Gewerbe, Wasserversorgung, Kindergarten, Feuerwehr und Seniorengerechtem Wohnen denkt er dabei an Breitband/Glasfasernetz als gemeindeeigenes Netz oder eine Konkurrenz-Situation mit mehreren Anbietern.

In Sachen ärztlicher Versorgung sieht er verpasste Chancen: „Ärzte und Spinal Care mit Frau Neuburger, da hätten wir was draus machen können.“ Es hapere an Gewerbeflächen für Kleinstbetriebe. Im Bereich „Kür“ sei es für ihn schockierend, dass es keine jährliche Bürgerversammlung gebe: „Das ist essentiell wichtig.“ Gemeinderatssitzung und offene Rathaus-Türen seien mögliche Kontaktformen, könnten aber eine Bürgerversammlung nicht ersetzen. Da er im Ort lebe, könne er zwanglos angesprochen werden. „Der Ausbau des Kindergartens ist höchste Zeit, das ist verpflichtend.“ Markus Schaaf schlägt einen Bürgerbus als wichtige Anschaffung vor, den die Vereine nutzen könnten, eventuell als E-Fahrzeug statt eines Zweitwagens für Familien. Die Gemeinde-Internetseite könne als online-Ideenpool dienen, bei dem jeder über den aktuellen Stand Bescheid wisse.