von sk

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Schwerzen in Horheim wurde dem Publikum ein bunter Melodien-Strauß präsentiert. So gab es neben klassischen Polkas und zünftigen Märschen auch moderne Medleys, Filmmusik, eine Soul-Nummer sowie ein Gesangsstück. Wolfgang Keßler, der Vorsitzende für Öffentlichkeitsarbeit, erklärte den Konzertbesuchern in seiner Begrüßung den demokratischen Prozess der Stückauswahl, bei dem jedes Vereinsmitglied Ideen einbringen kann. Dies schreibt der Musikverein in einer Pressemitteilung.

Der Musikverein Horheim-Schwerzen überzeugte beim Jahreskonzert in der Wutachhalle. | Bild: Privat/Hauser

Besonders laut applaudiert wurde demnach in der Wutachhalle nach dem Musikstück „Fly With Me“, das von einer beeindruckenden Gesangseinlage gekrönt wurde: Sängerin Anna Keßler meisterte ihren ersten Gastauftritt bei den Schwerzener Musikern mit Bravour und begeisterte die Zuhörer mit ihrer Stimme. Begleitet wurde ihr Gesang von Timo Bächle und den vollen Klängen seines Flügelhorns.

Das Orchester Der Musikverein Schwerzen wurde 1921 gegründet und feiert sein 100-jähriges Bestehen im Jahr 2021 mit einem viertägigen Fest. Der Verein hat aktuell 75 Mitglieder und einen vergleichsweise niedrigen Altersdurchschnitt von etwa 26 Jahren. Maßgeblich an dieser aktiven Jugendarbeit beteiligt ist der Vorsitzende für Öffentlichkeitsarbeit, Wolfgang Keßler, der im nächsten Jahr auf eine 25-jährige Tätigkeit in diesem Amt zurückblicken kann. So viel Engagement ist einzigartig.

Mit viel Applaus wurde auch „Dramatic Tales“ belohnt, das die mystische Sage um den Ort Todtmoos vertont. Auch das Stück „Soul Bossa Nova“ war ein Publikumsliebling, da sich dabei viele Solisten abwechselten: angefangen bei Herta Keßler an der Querflöte, über Paul Ruppaner am Waldhorn, bis hin zu Günther Stocker am Tenorsaxophon und Stefan Ruppaner am E-Bass sowie Lukas Bachmann am Schlagzeug.

Für Dirigent Johann Meister war es das vierte Konzert mit dem Musikverein Schwerzen. Ines Beinlich, die langjährige Vizedirigentin des Vereins, dirigierte auch diesmal einige Stücke und hatte auch einen großen Teil der Konzertvorbereitung gestemmt. Beide Dirigenten zeigten sich nach dem Konzert zufrieden mit der Leistung des Orchesters. Bereits im Verlauf des Abends strahlten sie auf die 67 Musiker eine positive Atmosphäre aus. Es war für die mehr als 300 Konzertbesucher sichtbar, dass alle, die auf der Bühne saßen und standen, viel Spaß dabei hatten.

Das Konzert war zudem ein Debüt für Chiara Erbsland (Querflöte), Manuel Loeper (Es-Saxophon) und Janis Zimmermann (Tenorsaxophon), die das bronzene Leistungsabzeichen erreicht hatten und als Früchte einer aktiven Jugendarbeit in diesem Jahr zum Verein dazustießen. Sie unterstützen ihre Register bereits tatkräftig und haben nun auch die Feuertaufe bestanden. In der durch den Titel passend gewählten Zugabe „Zu schnell vergeht die Zeit“ sangen die Musiker zum Abschluss noch ein Loblied auf die Blasmusik, während das Publikum auch bei dieser Polka im Takt mitklatschte.