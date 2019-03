von Yvonne Würth

Die dritte Spätschicht der Vereine in Wutöschingen wurde friedlich in und um die Alemannenhalle in Wutöschingen gefeiert. Die zehn Guggenmusiken spielten erstmals abwechselnd auf zwei nebeneinanderliegenden Bühnen. Die Lautstärke des Applauses wurde gemessen, sodass immer ein Sieger gekürt werden konnte.

Farbenfroh: In Gruppen sieht jede Verkleidung noch besser aus, wie diese Putzkolonne beweist. | Bild: Yvonne Würth

Die Besucher drängten sich zwar nicht mehr so wie in den Vorjahren, doch war die Stimmung prächtig. Das Publikum genoss die Lieder der Guggenmusiken, die nicht einfach nur Lärm produzieren, sondern angesagte Stücke spielen. Durch die Begrenzung der Spieldauer wählte jeder Verein seine besten Stücke aus.

Trotz des Battle-Gedankens bei der dritten Spätschicht in Wutöschingen – oder vielleicht gerade deshalb – waren die zehn Guggenmusiken sehr gut gelaunt, wie das Katastrophen-Orchester Gündelwangen im Bild. | Bild: Yvonne Würth

Es gab keinen echten Konkurrenzkampf und in ihren Pausen hörten die Musiker ihren Mitstreitern begeistert zu. Es spielten die Truubehüeter Hohentengen, Geissenguggis Weizen, Erbsranzeschränzer Hänner, Betzitlüter Tiengen, Mühlbachbazis Eggingen, Holzöpfel-Schränzer Schachen, Schtudehägler Detzeln und Katastrophenorchester Gündelwangen.

Kuschelig: Genau die richtige Kleidung bei winterlichen Temperaturen hatte diese Gruppe junger Männer gefunden. | Bild: Yvonne Würth

Zur Erinnerung an ihr 25-jähriges Bestehen hatten die Kohlrütti-Chlöpfer Horheim Gold-Konfetti verschossen. In der Halle konnten sich die Besucher aufwärmen, essen und trinken oder zur Band Brooks tanzen. Die beiden Zelte lockten das jüngere Publikum mit lauter Musik und Hochprozentigem.