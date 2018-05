Wutöschingen Die Siedlergemeinschaft Wutöschingen unterstützt sich bereits seit 80 Jahren gegenseitig

Die Wutöschinger Siedlergemeinschaft feiert mit einem großen Fest ihr 80-jähriges Bestehen. Informationen, Bewirtung und Aktionen locken Besucher an.

Die Siedlergemeinschaft Wutöschingen feiert am Samstag, 5. Mai, ihren 80. Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür rund um die Trotte. Infos, Aktionen, Kindermitmachprogramm und eine Feuerlöscher-Prüfaktion sowie Bewirtung locken von 11 bis 17 Uhr. Wer die Anzahl der Blumenzwiebeln beim Schätzspiel annähernd errät, kann zwei Eintrittskarten für den Europa-Park Rust, ein Jahr beitragsfreie Mitgliedschaft in der Siedlergemeinschaft oder eine Feuerlöschdecke für den Haushalt gewinnen.

1938 haben 14 Wutöschinger den Verein gegründet. Damals war es üblich, zu sparen, möglichst viele Eigenleistungen zu übernehmen und auf vieles zu verzichten, um sein Häuschen fertig zu stellen und halten zu können. "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" wurde zum Motto der Pioniere der ersten Kleinsiedlung. Gemeinsam nutzbare Anschaffungen von Gartengeräten, Autoanhängern und Festgarnituren sowie Blumenschmuckwettbewerbe steigerten die Attraktivität des Vereins.

Im Jahr 2013 konnte das 300. Mitglied gewonnen werden, die damalige Vorsitzende Andrea Hartmann intensivierte das Kursangebot und baute das beliebte Kinderprogramm auf. So gab es spannende Waldnachmittage mal mit Heinz und Jürgen Spiess und mal mit Anna-Maria Ebner, das Angebot Räuchermännchen basteln, Besuche beim Imker Berthold Wiederkehr sowie bei der Polizei in Tiengen und bei der Familie Gleichauf in der Stiftsmühle in Eggingen. Die Kinder schnitzten Kürbisse und bauten ein Weidenhaus auf dem Spielplatz Brunnenäcker mit dem Gartenfachberater Sven Görlitz vom Verband Wohneigentum.

Für die Erwachsenen hatte Andrea Hartmann Kurse und Vorträge angeboten wie den Schutz vor Einbruchdiebstahl, japanisches Heilströmen, ein Motorsägelehrgang, Vortrag Kleindenkmäler in den Ortsteilen, Gartenbegehung bei Paula Flum und weitere Angebote. Siedlerfamilien pflegen Wegkreuze und Bildstöckle und alle zwei Jahre wird der Tischschmuck für den Seniorenmittag der Gemeinde von den Siedlern erstellt. Jährlich finden Fachvorträge, Lehrfahrten, Schnittkurse und Gartenfeste statt. In regelmäßigen Abständen gibt es Feuerlöscher-Überprüfungen.

Gemeinsam mit ihrem Vorgänger und Ehrenmitglied Manfred Rogg führte Andrea Hartmann den beliebten Jubilarskaffee ein. Auch die seit 2016 bestehende Kooperation mit der Auwiesenschule Horheim für den Schulgarten, der von Josef und Edith Leingruber gepflegt wird, entstand durch Hartmann. Sie dokumentiert sämtliche Aktionen auf der von ihr initiierten Internetseite (www.verband-wohneigentum.de/sg-wutoeschingen).