Wutöschingen Die Radsportler des RSV Ofteringen pflegen eine rege Vereinstätigkeit

Der Vorstand des RSV Ofteringen trägt der Mitgliedertreue und dem Engagement Rechnung mit Änderungen in der Ehrungsordnung.

Große Resonanz gab es bei der Hauptversammlung des Radsportvereins Frischauf Ofteringen. Die Jugend beteiligte sich mit Impulsen für die Zukunft des Vereins. Bei den Wahlen gab es leichte Veränderungen: als Vereinssekretär wurde einstimmig Michael Stein gewählt, er löste Jasna Lafon ab, die das Amt der Schalmeienwartin übernahm. Als erster Beisitzer wurde Alex Strunze gewählt, Bianca Renker legte dieses Amt nieder. Alle weiteren Posten blieben unverändert.

In einem Verein, der auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurückblicken kann, gibt es zahlreiche langjährige Mitglieder. Um diese Vereinstreue zu würdigen, hat der Vorstand eine neue Ehrenordnung verabschiedet. Diese gilt für eine Vereinszugehörigkeit von 25, 40, 50, 60 und 65 Jahren. Ehrenmitgliedschaft wird dann verliehen, wenn ein ordentliches Mitglied ein Alter von 70 Jahren erreicht hat und 40 Jahre Mitglied im Verein ist. Eine Sonderregelung gilt für Mitglieder, die sich im Vorstand einbringen als Vorsitzender, sein Stellvertreter oder Kassierer. Diese werden unabhängig ihres Alters, jedoch verbunden mit einer Vereinszugehörigkeit von 30 Jahren und vierjähriger Vorstandstätigkeit gewürdigt. Nach dieser Ehrenordnung wurden zwei Mitglieder für 65 Jahre, ein Mitglied für 50 Jahre, neun für 40 Jahre und drei für 25 Jahre geehrt. Olivia Pohl aus Eggingen, auch Jubilarin für 40 Jahre, ist nun Ehrenmitglied.

Schriftführerin Annett Wasner präsentierte die Vereinsaktivitäten. Außer der Teilnahme am Fahrradkorso in Erzingen mit 31 Mitgliedern traf sich der RSV Ofteringen zu Bowling, Preisjass, zweitägigem Jahresausflug nach Sonthofen, zu Wandern und Kegeln sowie zahlreichen weiteren geselligen Anlässen, wie dem örtlichen Oktoberfest und zur Ofteringer Fasnacht, die durch die Schalmeiengruppe unterstützt wird. Mit großem Erfolg wurden das Menschenkicker-Turnier und die Theateraufführungen durchgeführt. Einige Radler machten sich zur Sternfahrt auf den Feldberg auf. Die Jugend organisierte viele Aktivitäten wie Kinoabende und einen Ausflug zum Flughafen nach Kloten. "Wir können wieder auf ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr blicken und danken allen, die mit tatkräftigem Engagement dabei waren. Die Tradition kann so künftig weitergehen", schloss der Vorsitzende Andreas Merk.