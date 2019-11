von Yvonne Würth

Höhere Ausgaben für Baumaßnahmen und gleichzeitig geringere Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbeflächen im Jahr 2019 führen im Haushalt der Gemeinde Eggingen zu einer finanziellen Lücke. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, einen Kredit aufzunehmen.

Rechnungsamtsleiterin Renate Baumgartner informierte die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung über den Nachtragshaushalt für das Jahr 2019. Für die anwesenden Bürger und die beiden neuen Gemeinderäte rekapitulierte Bürgermeister Karlheinz Gantert die vorangegangenen Beschlüsse des Gemeinderates. Die Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Gewerbegebiet „Vorhaslen III“, ist teurer als im Haushaltsplan vorgesehen.

Für die naturnahe Umgestaltung des Mauchenbachs ergaben sich ebenfalls höhere Kosten, als im Haushaltsplan veranschlagt. 40 Prozent über der Kostenberechnung lag das günstigste Angebot. Sowohl die Mehrkosten für die Abfuhr von natürlich belastetem Boden (Arsen aus dem Muschelkalk) als auch das allgemein gestiegene Preisniveau im Vergleich zu Baumaßnahmen der Vorjahre sowie Zusatzkosten durch den Kauf des Grundstücks Vogelbacher und die Vergrößerung des Gewässerschutzstreifens waren bereits Thema der Gemeinderatssitzung im April. Die Ratsmitglieder hatten damals diskutiert und die Pläne abgespeckt beschlossen, mit der Firma Schleith konnte außerdem eine Reduzierung der Kosten vereinbart werden.

Von den im Gewerbegebiet „Vorhaslen III“ im zweiten Bauabschnitt erschlossenen drei Bauplätzen können zwei Bauplätze in diesem Jahr nicht mehr verkauft werden, sodass die hierfür geplanten Einnahmen für den Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken und Beiträgen um 482 660 Euro reduziert werden müssen. Die Befürchtung von Gemeinderat Klaus Mayer, dass die Interessenten für die Bauplätze abspringen, bestehe nicht, versicherte Bürgermeister Karlheinz Gantert.

Durch die nun nötige Kreditaufnahme für den Nachtragshaushalt 2019 in Höhe von 400 000 Euro steigt die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Eggingen von 128,87 Euro (Stand Jahresende 2018, 1710 Einwohner) auf 321,95 Euro an. Darlehensangebote wurden bereits eingeholt. Sobald das Landratsamt den Nachtragshaushalt genehmigt hat, wird die Gemeindeverwaltung aktiv. Anbieter drei ist mit einer Sondertilgungsmöglichkeit von 25 Prozent jährlich am flexibelsten.