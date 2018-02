Nach über zwei Jahrzehnten ist die Frauenfasnacht nach Wutöschingen zurückgekehrt. Die Akteure haben dabei bewiesen, dass sich das Warten gelohnt hat.

Wutöschingen (hg) Über zwei Jahrzehnte ist es her, als in Fröschingen, wie der Ort an der Wutach während der fünften Jahreszeit genannt wird, die Weiber eine eigene Fasnacht zelebrierten, nun war es wieder mal soweit und die "Unterkirche", der Ort des närrischen Treibens, platzte aus allen Nähten. Die "fröhlichen, frommen Frauen von Fröschingen" organisierten ein buntes Programm mit allerhand spitzen Späßen rund ums Dorfgeschehen.

Theres und Berta alias Birgit Schulmeister und Ingrid Dohse führten durchs Programm und brachten mit Humor einiges ans Tageslicht, was sich sonst wohl immer noch im Verborgenen halten würde. Wer es nämlich noch nicht weiß, beim Edeka bedient an der Theke ein attraktiver junger Metzger, der wohl sehr inspirierend auf das Einkaufsverhalten der Damenwelt wirkt. Auch der Besitzer des Milchautomatens beim Bauernhof gilt als Geheimtipp und weit und breit als Frauenliebling. Von den freundlichen Hilfestellungen des jungen Landwirts absolut begeistert, lieferten die beiden Wiiber gleich die nächste Geschäftsidee: "Ein Kurs beim Lindenhof für Seniorinnen zum Herstellen von Eierlikör wäre bestimmt sofort ausgebucht."

Auch über den Stein des Anstoßes, der inzwischen einem kleinen Bäumchen weichen musste, wussten Berta und Theres genau Bescheid: "Der musste wegen all den schönen Männern weg, die da im Rathaus und in der Schule arbeiten, weil die Damen derart irritiert waren und ständig dagegen polterten", verrieten die beiden beschwörend und fügten ganz im Vertrauen hinzu: "Der Organist, der mit Begeisterung in der Kirche orgelt, ist auch dagegen gefahren!"

Mit einem Lied über den Thermomix, einem Büstenhalter-Sketch und einer Hutmodenschau, einer Aufführung mit Antifaltencremewelt, bei dem Vikar Stefan Jaskolla seine Qualitäten als Verkäufer unter Beweis stellte und dem Lied "Mir reicht´s, dass ich weiß, was ich könnt, wenn ich´s wollt" – hier packte auch Pfarrer Thomas Mitzkus die Gitarre aus – sowie einer großen Hitparadenshow wurden die Frauen bestens unterhalten. Ob bei den beiden Geistlichen ihren Beruf wählten, um bei der Weiberfasnacht mitmachen zu können, konnte jedoch nicht herausgefunden werden. "Ich kenne das von klein auf, meine Mutter ist auch immer zur Wiiberfasnacht gegangen und da war auch nur der Pfarrer dabei", erinnert sich Jaskolla, der vom "ffF-Team" eingeladen wurde.