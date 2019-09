von Yvonne Würth

Die Feuerwehr Wutöschingen hat eine Übung für die Rettung nach schweren Verkehrsunfällen mit Lastwagen abgehalten. Daran beteiligt waren die Nachbarwehren Klettgau, Lauchringen, Eggingen und der Rüstwagen aus Waldshut-Tiengen. Hannes Strittmatter vom Abschleppservice Strittmatter hatte mit Danny und Peter Lichtnow von Lichtnow Objektbetreuung ein Szenario aufgebaut, das bei einem realen Unfallgeschehen eine Katastrophe gewesen wäre. An sieben Einzelstellen waren ineinander und teilweise aufeinander verschachtelte Fahrzeuge aufgebaut worden.

Hannes Strittmtter vom Abschleppservice Strittmatter hatte mit Danny und Peter Lichtnow von der Lichtnow Objektbetreuung OHG ein Szenario für die Feuerwehrprobe aufgebaut. Als Hinweis, die eigenen Fahrzeuge während der Rettung nicht zu beschädigen, diente ein aufgeklebtes Kreuz. | Bild: Yvonne Würth

Eine erste Grobsichtung des Einsatzleiters und Gesamtwehrkommandanten Andreas Denoke ergab, dass sich in den Fahrzeugen 17 Personen befanden, die es zu retten galt. „Wir haben erst einmal versucht, eine Ordnung in das Szenario zu bringen und uns die Zeit genommen bei der Erkundung, die es braucht.“ Der Übungsbereich wurde in zwei Abschnitte gegliedert und die Wehren nach den technisch verfügbaren Geräten eingeteilt.

Mit Stefan Füller für Funk und Dokumentation, Volker Triebs als Führungsassistent, Wutöschingens Abteilungskommandant Sascha Jehle, zuständig für den Abschnitt „Müllauto“, sowie Andreas Dohse für den Abschnitt „Sattelzug“ war einer der Schwerpunkte der Informationsfluss unter den Führungskräften. Die Aktualisierung auf dem Schaubild der Einsatzleitung half dabei, die Übersicht zu behalten. Die einzelnen Gruppenführer an den Unfallfahrzeugen haben sich mit dem Notarzt Gedanken gemacht, wie die Patienten dem Verletzungsmuster entsprechend möglichst schonend befreit werden können.

Wie Niklas Sirch von der Jugendfeuerwehr, hatten sich 15 Freiwillige als Unfallopfer bei der Übung beteiligt. Bereits der Einstieg in die spektakulär aufgebrachten Fahrzeuge war abenteuerlich. Während sich die Rettung von Niklas Sirch einfach gestaltete, mussten andere hingegen aus ihrem Wrack herausgeschnitten werden. | Bild: Yvonne Würth

„Bei der technischen Rettung muss der Gruppenführer mehrere Pläne entwickeln, wie der Patient befreit werden kann, um schnell reagieren zu können, falls sich der Zustand ändert oder etwas nicht funktioniert. Dies ist in solch zeitkritischen Situationen eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit“, erläuterte Denoke. Zur Herausforderung wurde die Rettung aus dem halb umgekippten Müllwagen. Mitmilfe leerer Feuerwehrschläuche und der Muskelkraft zweier Kameraden wurde der als verletzt angenommene Fahrer abgesichert. Während die Führerkabine Stück für Stück mit den hydraulischen Rettungsgeräten Schere und Spreizer aufgeschnitten wurde, war dieser gesichert, damit er nicht nach unten wegrutschen konnte.

Die Höhe des Einsatzortes erschwerte die Übung. Um an die Fahrerkabine heranzukommen, musste die Rettungsplattform aufgebaut werden. Unter vollem Körpereinsatz war zuvor einer der Kameraden über die Seitenklappe eingestiegen, um den Verletzten anzusprechen, zu sichern und zu versorgen.

Eggingens Feuerwehrkommandant Kim Huber spricht bei der Übung einen der Verletzten an. | Bild: Yvonne Würth

In der Funktion des leitenden Notarztes war Marc Regenbogen gefühlt überall gleichzeitig. Im Ernstfall hätten bei 17 verletzten Personen die Einsatzkräfte des kompletten Landkreises Waldshut samt Hubschrauber anrücken müssen, stattdessen brachten die sechs Rettungssanitäter die gespielten Opfer, Jugendfeuerwehrmänner sowie Dorfbewohner, aus der Gefahrenzone in den imaginären Versorgungsbereich.

„Ziel war, eine realistische Situation darzustellen“, erläuterte Marc Regenbogen. Der Rettungsdienst war mit dabei, so bestand die Möglichkeit, die Patienten gleich im Fahrzeug zu stabilisieren und zu überwachen. Dies erschwerte allerdings den Feuerwehrmännern die Arbeit, da hierfür Zeit aufgebracht werden musste. Neben einem größeren Bedarf an Rettungsmannschaften schätzt er die nötige Zeit auf vier bis fünf Stunden im Realfall ein. „Der Informationsfluss war hervorragend, es hat funktioniert“, zeigte sich Gesamtwehrkommandant Andreas Denoke nach der Übung begeistert.

Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden mit der Übung: „Es war toll aufbereitet und doch eine realitätsnahe Übung. Alles ist es wert, dass man es übt. Ich habe nirgends hängende Gesichter gesehen, jeder war voll mit dabei.“