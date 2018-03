Wutöschingen Die Feuerwehr Wutöschingen arbeitet gut mit den anderen Hilfsdiensten zusammen

Die Feuerwehr Wutöschingen zieht eine positive Bilanz, vor allem über den Großeinsatz im Januar. Das Schmutzwasserleck in der Wutach bescherte viel Arbeit, zeigte aber auch, wie gut die Helfer ausgebildet sind.

Eine gute Zusammenarbeit der Hilfsdienste hatte die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Wutöschingen im vergangenen Jahr geprägt. Dies zeigte sich im Jahresrückblick des Kommandanten Andreas Denocke bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr Wutöschingen. Die Freiwillige Feuerwehr Wutöschingen, die Feuerwehr Waldshut-Tiengen und das THW Waldshut hatten über sieben Tage hinweg im Januar dieses Jahres einen gemeinsamen Einsatz: Die verstopfte Hauptsammelleitung, die in Wutöschingen im Gewann Silberwiesen unter der Wutach hindurch führte, musste mittels Schmutzwasserpumpe „Hannibal“ des THW als Bypass überbrückt werden.

Dabei fielen in sieben Tagen allein bei der Feuerwehr Wutöschingen 265 Personalstunden, bei der Feuerwehr Waldshut-Tiengen 66 Personalstunden und beim THW 350 Personalstunden an. Dabei musste "Hannibal" 23 Millionen Liter Schmutzwasser aus dem einen Abwasserschacht ab- und in einen anderen hineinpumpen. Die Einsatzkräfte setzten auch auf moderne Technik: Mittels einer Drohne wurde das im Flussbett liegende Leck identifiziert und mit der Hilfe des Bauhofs repariert. Dies zeigte, wie wichtig die Freiwillige Feuerwehr für eine Gemeinde sein kann, aber auch, wie stark die Zusammenarbeit der Hilfsdienste sein kann.

Ein weiterer wichtiger Punkt waren die Beförderungen. Alessio Cardia, Matthias Haase, Tobias Jehle, Felix Lüthe und Alexander Wagner wurden zum Feuerwehrmann und Kevin Lüthe zum Oberfeuerwehrmann befördert. Heiko Buri und Philipp Ganter wurde zu Hauptfeuerwehrmännern, Mathias Gehringer und Peter Held zu Oberlöschmeistern und Andreas Dohse, Eberhard Gerspach und Robin Hupfer zu Hauptlöschmeistern ernannt. Ebenso erfreulich war die Neuaufnahme und Beförderung von Jonathan Vetter zum Feuerwehranwärter.

Außerdem standen Wahlen auf dem Programm. Die Posten des Kommandanten, des stellvertretenden Kommandanten und – aufgrund der Wechsel der Kommandanten in Horheim und Schwerzen – zweier Beisitzer des Feuerwehrausschusses mussten neu besetzt werden. Andreas Denoke und Thomas Jehle erklärten sich bereit, die Ämter des Kommandanten und Stellvertreters für eine weitere Amtszeit weiter zu führen. „Es wäre schade, wenn man weiß, wie der Hase läuft, aufzuhören“, merkte Andreas Denoke an. Es gab keine Gegenstimmen, nur jeweils eine Enthaltung. Neu in den Feuerwehrausschuss gewählt wurden Andreas Thiel und Ingmar Rudigier. Sie werden als Beisitzer die Arbeit der Feuerwehr unterstützen.